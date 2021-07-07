"Безмерное горе": Путин выразил соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Камчатке
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Найдены тела девяти погибших, одного из них опознали. По предварительной информации, выживших после авиакатастрофы нет.
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с крушением на Камчатке пассажирского самолёта Ан-26. Он направил телеграмму со словами поддержки губернатору региона Владимиру Солодову.
"С прискорбием узнал о катастрофе самолёта Ан-26. Эта трагедия оборвала жизни членов экипажа и пассажиров, принесла безмерное горе утраты их родным. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям и близким погибших", — отметил президент.
Напомним, самолёт Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь 6 июля. Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего несколько километров. Обломки Ан-26 были обнаружены на скале и на берегу моря. По предварительным данным, выживших нет. На данный момент найдено уже девять тел погибших, один опознан.