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"Безмерное горе": Путин выразил соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Камчатке

По предварительным данным, выживших в авиакатастрофе нет. На данный момент найдено уже девять тел погибших, один опознан.

7 июля, 08:22
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с крушением на Камчатке пассажирского самолёта Ан-26. Он направил телеграмму со словами поддержки губернатору региона Владимиру Солодову.

"С прискорбием узнал о катастрофе самолёта Ан-26. Эта трагедия оборвала жизни членов экипажа и пассажиров, принесла безмерное горе утраты их родным. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям и близким погибших", — отметил президент.

Обломки, скалы, туман: МЧС показало видео с места крушения Ан-26 на Камчатке

Обломки, скалы, туман: МЧС показало видео с места крушения Ан-26 на Камчатке

Напомним, самолёт Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь 6 июля. Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего несколько километров. Обломки Ан-26 были обнаружены на скале и на берегу моря. По предварительным данным, выживших нет. На данный момент найдено уже девять тел погибших, один опознан.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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