"Безмерное горе": Путин выразил соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Камчатке

Найдены тела девяти погибших, одного из них опознали. По предварительной информации, выживших после авиакатастрофы нет.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с крушением на Камчатке пассажирского самолёта Ан-26. Он направил телеграмму со словами поддержки губернатору региона Владимиру Солодову.