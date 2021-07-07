Власти Камчатского края опубликовали фото экипажа самолёта Ан-26, разбившегося 6 июля в нескольких километрах от посёлка Палана.

"Запомним их такими", — говорится в комментарии под снимками, размещёнными в телеграм-канале правительства региона.

Как отметил замгендира по организации лётной работы Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб, экипаж состоял из профессионалов лётной отрасли с большим опытом работы.

Так, 35-летний Дмитрий Никифоров за время работы командиром налетал порядка 750 часов, общий его налёт составлял свыше 3300 часов, что говорит о внушительном опыте. Второй пилот — Александр Анисимов — летал больше года.

"Бортмеханик Рюстем Завгаров — старожил предприятия. Он наиболее опытный в команде экипажа. Штурман Владимир Садиев у нас работал относительно недавно, однако имел большой опыт работы в государственной военной авиации", — пояснил Горб.