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"Запомним их такими": Власти Камчатки опубликовали фото экипажа разбившегося Ан-26

35-летний командир воздушного судна имел свыше 3300 часов налёта. Второй пилот имел хорошую практику и достаточную подготовку.

7 июля, 08:15
<p>Фото © <a href="https://t.me/kamgov41" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеграм-канал "Камчатский край | Правительство"</a>, коллаж © LIFE</p>

Фото © Телеграм-канал "Камчатский край | Правительство", коллаж © LIFE

Власти Камчатского края опубликовали фото экипажа самолёта Ан-26, разбившегося 6 июля в нескольких километрах от посёлка Палана.

"Запомним их такими", — говорится в комментарии под снимками, размещёнными в телеграм-канале правительства региона.

Как отметил замгендира по организации лётной работы Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб, экипаж состоял из профессионалов лётной отрасли с большим опытом работы.

Ошибка пилота и туман: Лайф воссоздал обстоятельства крушения Ан-26

Ошибка пилота и туман: Лайф воссоздал обстоятельства крушения Ан-26

Так, 35-летний Дмитрий Никифоров за время работы командиром налетал порядка 750 часов, общий его налёт составлял свыше 3300 часов, что говорит о внушительном опыте. Второй пилот — Александр Анисимов — летал больше года.

"Бортмеханик Рюстем Завгаров — старожил предприятия. Он наиболее опытный в команде экипажа. Штурман Владимир Садиев у нас работал относительно недавно, однако имел большой опыт работы в государственной военной авиации", — пояснил Горб.

Помимо них, в экипаж входили бортовой оператор Иван Неверов и бортпроводник Ирина Середа.

Экипаж разбившегося на Камчатке Ан-26 не заходил на второй круг

Экипаж разбившегося на Камчатке Ан-26 не заходил на второй круг

Самолёт Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь 6 июля. Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего несколько километров. Обломки Ан-26 были обнаружены на скале и на берегу моря. Выживших в трагедии, по предварительным данным, нет. С 7 по 9 июля в регионе объявлен траур. Родственникам погибших выплатят по 3,5 миллиона рублей.

Тела девяти человек обнаружены в районе крушения Ан-26 на Камчатке

Тела девяти человек обнаружены в районе крушения Ан-26 на Камчатке

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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