Число погибших из-за наводнения на Кубани возросло до восьми
Тела ещё двоих жертв стихии нашли в Горячем Ключе — мужчины находились на пилораме в момент подтопления и не слышали предупреждения об эвакуации.
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В результате сильных дождей и наводнения в Краснодарском крае погибло восемь человек. Об этом сообщает региональная прокуратура.
"В Горячем Ключе обнаружены погибшими двое мужчин, они находились на пилораме в момент подтопления и не слышали предупреждение об эвакуации. Также обнаружено, предварительно, тело пятого погибшего в Туапсинском районе. Общее количество погибших достигло восьми человек", — цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Напомним, ранее на Кубань обрушились ураган и сильные ливни, в результате реки вышли из берегов и затопили города и посёлки. За несколько часов в регионе выпало до двух месячных норм осадков. Режим ЧС объявлен в шести муниципалитетах Краснодарского края в связи с подтоплениями, при этом сильнее всего пострадали прибрежные города региона.
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