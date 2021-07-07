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Число погибших из-за наводнения на Кубани возросло до восьми

Тела ещё двоих жертв стихии нашли в Горячем Ключе — мужчины находились на пилораме в момент подтопления и не слышали предупреждения об эвакуации.

7 июля, 09:13
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

В результате сильных дождей и наводнения в Краснодарском крае погибло восемь человек. Об этом сообщает региональная прокуратура.

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"В Горячем Ключе обнаружены погибшими двое мужчин, они находились на пилораме в момент подтопления и не слышали предупреждение об эвакуации. Также обнаружено, предварительно, тело пятого погибшего в Туапсинском районе. Общее количество погибших достигло восьми человек", — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

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Напомним, ранее на Кубань обрушились ураган и сильные ливни, в результате реки вышли из берегов и затопили города и посёлки. За несколько часов в регионе выпало до двух месячных норм осадков. Режим ЧС объявлен в шести муниципалитетах Краснодарского края в связи с подтоплениями, при этом сильнее всего пострадали прибрежные города региона.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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