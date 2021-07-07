Число погибших из-за наводнения на Кубани возросло до восьми

В результате сильных дождей и наводнения в Краснодарском крае погибло восемь человек. Об этом сообщает региональная прокуратура.

"В Горячем Ключе обнаружены погибшими двое мужчин, они находились на пилораме в момент подтопления и не слышали предупреждение об эвакуации. Также обнаружено, предварительно, тело пятого погибшего в Туапсинском районе. Общее количество погибших достигло восьми человек", — цитирует ТАСС сообщение ведомства.