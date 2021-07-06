Стихия обрушилась на Кубань в воскресенье, 4 июля, сейчас в шести районах региона объявлен режим ЧС, в некоторых местах дождь всё ещё идёт.

После продолжительных ливней, обрушившихся на Краснодарский край, эвакуировано 136 человек, по информации местного МЧС. В районе Джубги только за воскресенье и ночь понедельника выпало около 170 мм осадков. Подтопленными оказалось 150 дворов. Сразу в нескольких местах горной трассы вдоль черноморского побережья сошли сели, движение по дорогам приостановлено. Наибольший ущерб понесли Сочи, Туапсе, Кудепста и Джубга — основные популярные курорты Краснодарского края.