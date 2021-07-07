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Forbes назвал имена богатейших госслужащих России

В 2021 году рейтинг издания обновился на треть. Тройка лидеров не сменилась, хотя её участники поменялись местами.

7 июля, 09:28
<p>Фото ©<a href="https://kyivnews.24tv.ua/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Журнал Forbes изучил декларации сотрудников свыше 250 ведомств и структур органов власти и представил рейтинг доходов 100 российских депутатов и госслужащих. Как отмечается, в 2021 году список обновился на треть — в прошлогоднем перечне отсутствовали 34 участника.

Так, богатейшим госслужащим издание называет депутата заксобрания Челябинской области, президента УК "Южуралзолото" Константина Струкова. Доход его семьи составляет свыше 8,6 миллиарда рублей. На втором месте рейтинга расположился депутат законодательного собрания Камчатского края Игорь Евтушок с доходом свыше 7,7 миллиарда рублей. А третье место занял депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов. Его доход Forbes оценивает в 6,3 миллиарда рублей.

На четвёртой строчке — депутат Магаданской областной думы Александр Басанский, доход его семьи оценён в 4,3 миллиарда рублей. Пятое место рейтинга занял член Совета Федерации Валерий Пономарёв с доходом 4,2 миллиарда рублей.

На шестом месте — сенатор Александр Некрасов, чья семья заработала более 2,8 миллиарда рублей. Седьмое место за депутатом Государственной думы Григорием Аникеевым (его доход — 2,7 млрд рублей), восьмое — у члена Совфеда Игоря Зубарева (2,4 миллиарда рублей). На девятом месте расположился депутат Белгородской облдумы Владимир Зотов, доход которого превысил 2,3 миллиарда рублей.

Замыкает первую десятку богатейших госслужащих депутат Белгородской облдумы Сергей Гусев. Его доход за 2020 год оценён в 2,2 миллиарда рублей.

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Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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