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Жители Камчатки несут цветы и свечи в память о жертвах крушения Ан-26

Губернатор региона Владимир Солодов объявил трёхдневный траур с 7 по 9 июля в связи с авиакатастрофой.

7 июля, 10:20
<p>Фото © <a href="https://kamgov.ru/news/ziteli-petropavlovska-zazgli-sveci-i-vozlozili-cvety-v-pamat-o-pogibsih-v-aviakatastrofe-v-palane-42158" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Правительство Камчатского края</a></p>

Фото © Правительство Камчатского края

Стихийный мемориал в память о погибших при крушении Ан-26. Видео © LIFE

Жители Петропавловска-Камчатского несут цветы и свечи к стеле "Город воинской славы" в память о погибших при крушении самолёта Ан-26. Некоторые из пришедших к мемориалу оказались земляками жертв трагедии.

"Одна из них (погибших. — Прим. Лайфа) — мой социальный преподаватель, Лисичкина Алена Олеговна. Я учился у неё в Паланском колледже. Также был знаком с главой администрации Мохиревой Ольгой Петровной. Выражаю слова соболезнования тем, кто потерял родственников и близких, друзей, и скорблю вместе с ними. Так не должно было случиться", говорит житель Камчатского края Василий.
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Напомним, самолёт Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь 6 июля. Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего несколько километров. Обломки Ан-26 были обнаружены на скале и на берегу моря. По предварительным данным, выживших нет. Пока найдены фрагменты 19 тел, а опознан только один погибший. В регионе объявлен траур.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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