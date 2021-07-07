Жители Камчатки несут цветы и свечи в память о жертвах крушения Ан-26
Губернатор региона Владимир Солодов объявил трёхдневный траур с 7 по 9 июля в связи с авиакатастрофой.
Стихийный мемориал в память о погибших при крушении Ан-26. Видео © LIFE
Жители Петропавловска-Камчатского несут цветы и свечи к стеле "Город воинской славы" в память о погибших при крушении самолёта Ан-26. Некоторые из пришедших к мемориалу оказались земляками жертв трагедии.
"Одна из них (погибших. — Прим. Лайфа) — мой социальный преподаватель, Лисичкина Алена Олеговна. Я учился у неё в Паланском колледже. Также был знаком с главой администрации Мохиревой Ольгой Петровной. Выражаю слова соболезнования тем, кто потерял родственников и близких, друзей, и скорблю вместе с ними. Так не должно было случиться", — говорит житель Камчатского края Василий.
Напомним, самолёт Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь 6 июля. Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего несколько километров. Обломки Ан-26 были обнаружены на скале и на берегу моря. По предварительным данным, выживших нет. Пока найдены фрагменты 19 тел, а опознан только один погибший. В регионе объявлен траур.
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