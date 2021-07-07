"Король гламура" Сергей Зверев пойдёт на выборы в Госдуму от партии "Зелёные"
Известный стилист и защитник Байкала вошёл в список кандидатов от родной Бурятии: Зверев родился в 1963 году в посёлке Култук Слюдянского района.
Российский стилист и шоумен Сергей Зверев вошёл в список кандидатов в Госдуму по девятому округу от Бурятии, возглавив региональный список партии "Зелёные". Об этом стало известно на пресс-конференции в среду, которую проводило агентство "Росбалт".
Как отметил сам Зверев, сегодня многие звёзды "подорвались бежать в депутаты", но про себя он говорит, что это "совсем другое дело".
"Я сам родился на Байкале, как раз на берегу озера Байкал, все мои родственники из Бурятии", — пояснил он.
Напомним, что ещё в ноябре прошлого года стилист признавался, что "все его соцсети завалены" предложением стать депутатом Госдумы от Бурятии. Уже тогда он анонсировал, что задумывается об этом. А вот образ защитника Байкала он начал эксплуатировать ещё раньше. К примеру, в 2019 году стилист выходил на пикет у стен Кремля против строительства завода на берегу Байкала, за что был впоследствии оштрафован на десять тысяч рублей. А позже "король гламура" устроил "мусорную акцию", почистив озеро сачком.
Фото © Агентство "Москва"