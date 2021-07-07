"Король гламура" Сергей Зверев пойдёт на выборы в Госдуму от партии "Зелёные"

Известный стилист и защитник Байкала вошёл в список кандидатов от родной Бурятии: Зверев родился в 1963 году в посёлке Култук Слюдянского района.

Российский стилист и шоумен Сергей Зверев вошёл в список кандидатов в Госдуму по девятому округу от Бурятии, возглавив региональный список партии "Зелёные". Об этом стало известно на пресс-конференции в среду, которую проводило агентство "Росбалт".

Как отметил сам Зверев, сегодня многие звёзды "подорвались бежать в депутаты", но про себя он говорит, что это "совсем другое дело".