"Король гламура" Сергей Зверев пойдёт на выборы в Госдуму от партии "Зелёные"

Российский стилист и шоумен Сергей Зверев вошёл в список кандидатов в Госдуму по 9 округу от Бурятии, возглавив региональный список партии "Зелёные". Об этом стало известно на пресс-конференции в среду, которую поводило агентство "Росбалт".

Как отметил сам Зверев, сегодня многие звёзды "подорвались бежать в депутаты", но про себя он говорит, что это "совсем другое дело".