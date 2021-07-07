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В Чёрное море вошёл патрульный корабль испанских ВМС

За судном, которое примет участие в учениях Sea Breeze, наблюдают силы Черноморского флота.

7 июля, 10:07
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/YorukIsik/status/1412708713547321347" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YorukIsik</a></p>

Фото © Twitter / YorukIsik

В акваторию Чёрного моря 7 июля вошёл патрульный корабль ВМС Испании Rayo. Он находится под наблюдением Черноморского флота, заявили в Национальном центре управления обороной РФ, входящем в Министерство обороны России.

Как уточняется, Rayo примет участие в многонациональных учениях вооружённых сил стран НАТО и государств — партнёров Sea Breeze.

Фото © Twitter / YorukIsik

Фото © Twitter / YorukIsik

Этот патрульный корабль относится к классу корветов, обладает скоростью порядка 20 узлов, предназначен для действий в дальней морской зоне. На вооружении корвета, вошедшего в состав испанских ВМС в 2011 году, различные артиллерийские снаряды, а также патрульный вертолёт.

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Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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