В Чёрное море вошёл патрульный корабль испанских ВМС

В акваторию Чёрного моря 7 июля вошёл патрульный корабль ВМС Испании Rayo. Он находится под наблюдением Черноморского флота, заявили в Национальном центре управления обороной РФ, входящем в Министерство обороны России.

Как уточняется, Rayo примет участие в многонациональных учениях вооружённых сил стран НАТО и государств — партнёров Sea Breeze.

Фото © Twitter / YorukIsik

Этот патрульный корабль относится к классу корветов, обладает скоростью порядка 20 узлов, предназначен для действий в дальней морской зоне. На вооружении корвета, вошедшего в состав испанских ВМС в 2011 году, различные артиллерийские снаряды, а также патрульный вертолёт.