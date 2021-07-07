В Кремле отвергли обвинения в причастности Москвы к кибератаке на Республиканскую партию

Официальная Москва не имеет никакого отношения к кибератаке на облачные сети Национального комитета американской Республиканской партии, о которой сообщило агентство Bloomberg. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Что бы там ни было, а мы не знаем, что там было конкретно, но это никоим образом не имеет отношения к официальной Москве", — сказал пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос о кибератаке.