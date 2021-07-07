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В Кремле отвергли обвинения в причастности Москвы к кибератаке на Республиканскую партию

Москва и Вашингтон контактируют по вопросам кибербезопасности в рамках договорённостей, достигнутых на саммите Путина и Байдена в Женеве.

7 июля, 09:48
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Официальная Москва не имеет никакого отношения к кибератаке на облачные сети Национального комитета американской Республиканской партии, о которой сообщило агентство Bloomberg. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Что бы там ни было, а мы не знаем, что там было конкретно, но это никоим образом не имеет отношения к официальной Москве", — сказал пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос о кибератаке.

Как подчеркнул Песков, подавляющее большинство сообщений о якобы причастности РФ к различным кибератакам — абсолютная ложь. Он также указал, что Москва и Вашингтон контактируют по вопросам кибербезопасности после июньской встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве в рамках достигнутых на саммите договорённостей.

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Как уже писал Лайф, агентство Bloomberg обвинило российских хакеров во взломе серверов Республиканской партии США. Однако в самой партии заявили, что работа их серверов нарушена не была и никакие данные не украдены. После тщательной проверки вместе с компанией Microsoft там установили, что все системы находятся в порядке. Посольство РФ отвергло обвинения в кибератаке на республиканцев. В диппредставительстве призвали журналистов "вспомнить о профессиональной этике и прекратить огульные обвинения".

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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