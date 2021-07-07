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В Кремле отказались комментировать детали следствия по делу Сафронова

Песков отметил, что дело носит резонансный характер, а сложность следственных действий по нему обусловлена закрытым характером расследования и тяжестью предъявленных обвинений.

7 июля, 09:45

Фото © Агентство "Москва"

Кремль не вмешивается и не может комментировать следственные действия, в том числе по делу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова. Об этом в беседе с журналистами в среду заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что дело Сафронова носит резонансный характер, а сложность следственных действий по нему обусловлена закрытым характером расследования и тяжестью предъявленных обвинений.

"Мы не можем комментировать модальность или какие-то детали следствия", — заключил Песков.

Владимир Путин подробно рассказал о деле Сафронова журналистам Life и "Коммерсанта"

Владимир Путин подробно рассказал о деле Сафронова журналистам Life и "Коммерсанта"

Как уже сообщал Лайф, Ивана Сафронова задержали утром 7 июля 2020 года, когда он выходил из подъезда. К тому моменту он работал в "Роскосмосе" около двух месяцев, а до этого занимался журналистской деятельностью. Сафронова обвинили в передаче секретных сведений за границу.

Неделю назад стало известно, что обвиняемый в госизмене советник главы "Роскосмоса" не намерен идти на сделку со следствием. А в феврале Лайф сообщал, что в Москве по подозрению в государственной измене задержан гражданин России Демури Воронин, имеющий также гражданство ФРГ. По одной из версий, подозреваемый связан с арестованным ранее советником главы "Роскосмоса" — журналистом Иваном Сафроновым.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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