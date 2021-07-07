В Кремле отказались комментировать детали следствия по делу Сафронова

Кремль не вмешивается и не может комментировать следственные действия, в том числе по делу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова. Об этом в беседе с журналистами в среду заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что дело Сафронова носит резонансный характер, а сложность следственных действий по нему обусловлена закрытым характером расследования и тяжестью предъявленных обвинений.

"Мы не можем комментировать модальность или какие-то детали следствия", — заключил Песков.