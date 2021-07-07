В Кремле обеспокоены заявлением Великобритании об "украинских водах" у Крыма
Отношения между Москвой и Лондоном в данный момент находятся в подмороженном состоянии, отметил Дмитрий Песков. По его словам, никаких консультаций по поводу прохода кораблей сейчас не ведётся.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Лондона о том, что британские корабли продолжат совершать проходы через "украинские воды".
"Безусловно, подобные заявления вызывают нашу обеспокоенность. И президентом России, и на других уровнях было неоднократно отмечено, что РФ будет применять должные меры в случае нарушения госграницы в море", — сказал представитель Кремля журналистам.
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Отношения между Москвой и Лондоном в данный момент находятся в подмороженном состоянии, отметил Песков. По его словам, никаких консультаций по поводу прохода кораблей сейчас не ведётся. В случае повторного нарушения Великобританией российской границы к делу подключатся также все дипинструментарии, добавил пресс-секретарь главы государства.
Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что британские корабли продолжат проходить "через украинские воды". Таким образом глава внешнеполитического ведомства прокомментировал инцидент с британским эсминцем Defender, который в июне вторгся в территориальные воды РФ. По его мнению, судно следовало по кратчайшему прямому маршруту и имело полное право на осуществление мирного прохода в соответствии с международным правом.
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