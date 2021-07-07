В Кремле обеспокоены заявлением Великобритании об "украинских водах" у Крыма

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Лондона о том, что британские корабли продолжат совершать проходы через "украинские воды".

"Безусловно, подобные заявления вызывают нашу обеспокоенность. И президентом России, и на других уровнях было неоднократно отмечено, что РФ будет применять должные меры в случае нарушения госграницы в море", — сказал представитель Кремля журналистам.

Отношения между Москвой и Лондоном в данный момент находятся в подмороженном состоянии, отметил Песков. По его словам, никаких консультаций по поводу прохода кораблей сейчас не ведётся. В случае повторного нарушения Великобританией российской границы к делу подключатся также все дипинструментарии, добавил пресс-секретарь главы государства.