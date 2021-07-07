НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Кремле обеспокоены заявлением Великобритании об "украинских водах" у Крыма

Отношения между Москвой и Лондоном в данный момент находятся в подмороженном состоянии, отметил Дмитрий Песков. По его словам, никаких консультаций по поводу прохода кораблей сейчас не ведётся.

7 июля, 09:41
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Лондона о том, что британские корабли продолжат совершать проходы через "украинские воды".

"Безусловно, подобные заявления вызывают нашу обеспокоенность. И президентом России, и на других уровнях было неоднократно отмечено, что РФ будет применять должные меры в случае нарушения госграницы в море", — сказал представитель Кремля журналистам.

"Я хорошо был осведомлён": Путин заявил об участии США в провокации с британским эсминцем в Чёрном море

"Я хорошо был осведомлён": Путин заявил об участии США в провокации с британским эсминцем в Чёрном море

Отношения между Москвой и Лондоном в данный момент находятся в подмороженном состоянии, отметил Песков. По его словам, никаких консультаций по поводу прохода кораблей сейчас не ведётся. В случае повторного нарушения Великобританией российской границы к делу подключатся также все дипинструментарии, добавил пресс-секретарь главы государства.

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что британские корабли продолжат проходить "через украинские воды". Таким образом глава внешнеполитического ведомства прокомментировал инцидент с британским эсминцем Defender, который в июне вторгся в территориальные воды РФ. По его мнению, судно следовало по кратчайшему прямому маршруту и имело полное право на осуществление мирного прохода в соответствии с международным правом.

В МИД РФ пригрозили ударом по носу устраивающим провокации в Чёрном море

В МИД РФ пригрозили ударом по носу устраивающим провокации в Чёрном море

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Кремле отвергли обвинения в причастности Москвы к кибератаке на Республиканскую партию

сегодня в 09:48

В Чёрное море вошёл патрульный корабль испанских ВМС

сегодня в 10:07

"Король гламура" Сергей Зверев пойдёт на выборы в Госдуму от партии "Зелёные"

сегодня в 10:10

Неизвестные застрелили президента Гаити, устроив атаку на его резиденцию

сегодня в 10:26

Минтранс подтвердил, что при крушении Ан-26 на Камчатке никто не выжил

сегодня в 10:26

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1