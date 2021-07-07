Блогер Гусейн Гасанов может лишиться прав вслед за Элджеем

Накануне московские полицейские остановили Lamborghini Urus, за рулём которого находился известный блогер Гусейн Гасанов. Ему предложили пройти процедуру медицинского освидетельствования, так как инспекторы заподозрили, что Гасанов пьян. Однако водитель люксового авто отказался. Теперь ему грозит лишение прав на срок до двух лет.

"В ходе проверки документов у сотрудников Госавтоинспекции возникло подозрение, что водитель иномарки находится в нетрезвом состоянии. Ему было предложено пройти процедуру медицинского освидетельствования на состояние опьянения, на что он ответил отказом", — говорится в сообщении.

А ранее полицейские остановили автомобиль BMW i8, принадлежащий рэперу Элджею, — иномарка на огромной скорости пролетела мимо поста ДПС по проспекту Маршала Жукова в сторону Подмосковья. После этого музыкант якобы пытался решить вопрос с помощью взятки, предложив "вознаграждение" в размере 300 тысяч рублей, затем увеличив его до полумиллиона, а позже — до 700 тысяч. У рэпера отобрали водительское удостоверение и составили протокол. Предположительно, управлял спорткаром Элджей, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Но менеджер рэпера Владислав уверяет, что это не так.