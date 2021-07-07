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Блогер Гусейн Гасанов может лишиться прав вслед за Элджеем

Остановившие его Lamborghini Urus инспекторы заподозрили, что водитель был пьян.

7 июля, 09:59
<p>Фото © <a href="http://instagram.com/gusein.gasanov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">instagram.com/gusein.gasanov</a></p>

Фото © instagram.com/gusein.gasanov

Накануне московские полицейские остановили Lamborghini Urus, за рулём которого находился известный блогер Гусейн Гасанов. Ему предложили пройти процедуру медицинского освидетельствования, так как инспекторы заподозрили, что Гасанов пьян. Однако водитель люксового авто отказался. Теперь ему грозит лишение прав на срок до двух лет.

В столичном ГУ МВД РФ инцидент подтвердили, правда, не называя имён.

"В ходе проверки документов у сотрудников Госавтоинспекции возникло подозрение, что водитель иномарки находится в нетрезвом состоянии. Ему было предложено пройти процедуру медицинского освидетельствования на состояние опьянения, на что он ответил отказом", — говорится в сообщении.

В отношении водителя Lamborghini составлен административный протокол, материалы дела направили в суд.

"Подул в трубочку, и там были нули": Элджей в новом треке спел "правду" о его задержании полицией

"Подул в трубочку, и там были нули": Элджей в новом треке спел "правду" о его задержании полицией

А ранее полицейские остановили автомобиль BMW i8, принадлежащий рэперу Элджею, — иномарка на огромной скорости пролетела мимо поста ДПС по проспекту Маршала Жукова в сторону Подмосковья. После этого музыкант якобы пытался решить вопрос с помощью взятки, предложив "вознаграждение" в размере 300 тысяч рублей, затем увеличив его до полумиллиона, а позже — до 700 тысяч. У рэпера отобрали водительское удостоверение и составили протокол. Предположительно, управлял спорткаром Элджей, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Но менеджер рэпера Владислав уверяет, что это не так.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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