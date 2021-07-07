Неизвестные застрелили президента Гаити, устроив атаку на его резиденцию

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение во время нападения неизвестных на его резиденцию. Об этом сообщает местный портал Juno 7, ссылаясь на заявление премьер-министра республики Клода Жозефа.

Отмечается, что в ночь с 6 на 7 июля группа злоумышленников, некоторые из которых говорили на испанском языке, напала на частную резиденцию 53-летнего Жовенеля Моиза и смертельно ранила его. По данным издания, в момент происшествия вместе с главой государства рядом находилась его супруга. Сейчас состояние первой леди медикам удалось стабилизировать.