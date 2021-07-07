Неизвестные застрелили президента Гаити, устроив атаку на его резиденцию
Во время атаки пострадала и жена главы республики. Состояние первой леди медикам удалось стабилизировать.
Жовенель Моиз. Фото © Getty Images / Leigh Vogel / Getty Images for Concordia Summit
Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение во время нападения неизвестных на его резиденцию. Об этом сообщает местный портал Juno 7, ссылаясь на заявление премьер-министра республики Клода Жозефа.
Отмечается, что в ночь с 6 на 7 июля группа злоумышленников, некоторые из которых говорили на испанском языке, напала на частную резиденцию 53-летнего Жовенеля Моиза и смертельно ранила его. По данным издания, в момент происшествия вместе с главой государства рядом находилась его супруга. Сейчас состояние первой леди медикам удалось стабилизировать.
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Жовенель Моиз возглавлял Гаити с 7 февраля 2017 года. Стоит отметить, что в 2018 году на него было совершено покушение во время его визита в город Пон-Руж. По главе республики начали стрелять, когда тот возлагал цветы к мемориалу Жан-Жака Дессалина — основателя независимого государства Гаити. Тогда Моиз серьёзно не пострадал ввиду чётких действий собственной охраны.
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