Минтранс подтвердил, что при крушении Ан-26 на Камчатке никто не выжил
Пока на месте крушения найдены фрагменты 19 тел, а опознан только один погибший. Поисковые работы продолжаются.
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Минтранс РФ официально подтвердил, что при падении пассажирского самолёта Ан-26 на Камчатке выживших нет. В регионе развёрнут штаб психологической помощи для близких и родственников жертв трагедии.
"На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших нет", — цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Напомним, самолёт Ан-26 перестал выходить на связь 6 июля. Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего несколько километров. Обломки Ан-26 были обнаружены на скале и на берегу моря. Пока найдены фрагменты 19 тел, а опознан только один погибший. В регионе объявлен траур.
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