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Минтранс подтвердил, что при крушении Ан-26 на Камчатке никто не выжил

Пока на месте крушения найдены фрагменты 19 тел, а опознан только один погибший. Поисковые работы продолжаются.

7 июля, 10:26
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Минтранс РФ официально подтвердил, что при падении пассажирского самолёта Ан-26 на Камчатке выживших нет. В регионе развёрнут штаб психологической помощи для близких и родственников жертв трагедии.

"На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших нет", — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Обломки, скалы, туман: МЧС показало видео с места крушения Ан-26 на Камчатке

Обломки, скалы, туман: МЧС показало видео с места крушения Ан-26 на Камчатке

Напомним, самолёт Ан-26 перестал выходить на связь 6 июля. Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего несколько километров. Обломки Ан-26 были обнаружены на скале и на берегу моря. Пока найдены фрагменты 19 тел, а опознан только один погибший. В регионе объявлен траур.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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