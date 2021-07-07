17-летняя Стелла Санникова из Новосибирска ищет свою биологическую маму Веронику. В двухлетнем возрасте девочка попала в детский дом. Всё, что осталось у девушки на память о родном человеке, — письма мамы из тюрьмы. Об истории Стеллы рассказал сайт kp.ru.

Старшеклассница всегда знала, что растёт в неродной семье. Приёмные родители не скрывали от дочери правды. Они окружали девочку любовью и лаской, ребёнок никогда не чувствовал себя чужим.

"Я попала в детский дом, когда мне было два года. Мать тогда посадили за кражу — вроде DVD-плеера. А потом, когда мне было четыре года, меня забрали к себе приёмные родители", — вспоминает Стелла.

До девяти лет сердце девочки жгло от обиды на мать. Ребёнком она не понимала, как самый родной человек мог её бросить. Стелла ждала, что, как только мама выйдет из тюрьмы, сразу заберёт к себе, как обещала в письмах.

"Я с детства знала, что мама сидит. Она даже первые годы писала мне письма из тюрьмы и отправляла их в органы опеки. Когда меня забрали в семью, то передали их моей приёмной маме, а та их не скрывала от меня", — говорит школьница.

Сама девочка прочитала письма матери в возрасте 15 лет. Так она узнала о старшем брате, которого воспитывал родной отец. Стелла до сих пор хранит листы в клетку, где крупным почерком родительница говорит о своей любви и планах жить вместе.

"Здравствуй, моя хорошенькая, моя самая красивая доченька Стеллочка! Пишет тебе твоя любящая и скучающая мама! Золотце ты моё, я так сильно по тебе скучаю, сил никаких нет. Стеллочка, родная моя, ну как ты там? Уже такая большая! Наверное, уже сама умеешь писать? Ты как-нибудь сама напиши маме письмо", — обращалась из-за решётки женщина к дочке.

Называя девочку сладкой ягодкой, родительница в своём заключении вовсю уверяла девочку в том, что скоро произойдёт их встреча и они никогда больше не расстанутся, так как "мама не врёт".

С возрастом злость и обида девушки сменились на любопытство. Старшеклассница решила найти женщину, которая её родила и столько обещала. Поиски Стелла начала в Сети. Первая же попытка найти родственников ошарашила юную разведчицу.

Из писем матери Стелла знала, что её брата звали Сергей Шаталов. В Интернете она нашла старую статью от 2007 года о громком преступлении. В тексте говорилось о том, что её брат в пятилетнем возрасте вышел погулять на улицу. Позже тело ребёнка нашли в лесу грибники. Мальчика задушили подростки.

Перечитывая письма, Стелла узнала, что мать жила где-то в Первомайском районе, но поездка туда ничего не дала. Девушка по-прежнему мечтает увидеть биологическую мать, чтобы понять, похожи ли они, и спросить, почему та так с ней поступила.

Старшеклассница понимает, что родственница уже не сможет дать такой любви, как приёмная родительница. Девушка признаётся, что выросла счастливым ребёнком. Вспоминая детство, Стелла отмечает, что ей всегда казалось — на свете есть человек, который любит её больше всех. Главная мечта ребёнка была, что мама придёт. Девушка хочет найти биологическую мать, и приёмные родители поддерживают дочь в поисках.