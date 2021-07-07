СК показал кадры с места захвата заложников в тюменском Сбербанке, возбуждено дело

Уголовное дело возбуждено по факту захвата заложников в отделении Сбербанка на Червишевском тракте в Тюмени. Об этом сообщает СУ СКРФ по региону. Ведомство показало кадры с места происшествия. В ролике виден пакет с 15 миллионами рублей, который был передан злоумышленнику, потребовавшему кругленькую сумму.

"В настоящий момент все заложники освобождены, их жизни и здоровью ничто не угрожает", — уточнили в ведомстве.

Сотрудники СУ проводят комплекс следственно-оперативных действий, выясняются все обстоятельства совершённого преступления. Назначен комплекс экспертиз, следователи допрашивают очевидцев захвата заложников. Расследование уголовного дела взял на личный контроль руководитель управления.