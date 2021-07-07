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СК показал кадры с места захвата заложников в тюменском Сбербанке, возбуждено дело

Следователи допрашивают очевидцев случившегося, назначен комплекс экспертиз, проводятся оперативные мероприятия.

7 июля, 10:39

Уголовное дело возбуждено по факту захвата заложников в отделении Сбербанка на Червишевском тракте в Тюмени. Об этом сообщает СУ СКРФ по региону. Ведомство показало кадры с места происшествия. В ролике виден пакет с 15 миллионами рублей, который был передан злоумышленнику, потребовавшему кругленькую сумму.

"В настоящий момент все заложники освобождены, их жизни и здоровью ничто не угрожает", — уточнили в ведомстве.

Сотрудники СУ проводят комплекс следственно-оперативных действий, выясняются все обстоятельства совершённого преступления. Назначен комплекс экспертиз, следователи допрашивают очевидцев захвата заложников. Расследование уголовного дела взял на личный контроль руководитель управления.

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Напомним, неизвестный захватил двоих заложников в отделении на Червишевском тракте. Он зашёл в здание с рюкзаком, из которого торчали провода. Мужчина требовал деньги. Как стало известно Лайфу, руководство банка приняло решение передать злоумышленнику 15 миллионов рублей. После передачи денег при выходе из здания захватчика скрутили.

Опубликовано видео задержания захватчика заложников в Тюмени

Опубликовано видео задержания захватчика заложников в Тюмени

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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