СК показал кадры с места захвата заложников в тюменском Сбербанке, возбуждено дело
Следователи допрашивают очевидцев случившегося, назначен комплекс экспертиз, проводятся оперативные мероприятия.
Уголовное дело возбуждено по факту захвата заложников в отделении Сбербанка на Червишевском тракте в Тюмени. Об этом сообщает СУ СКРФ по региону. Ведомство показало кадры с места происшествия. В ролике виден пакет с 15 миллионами рублей, который был передан злоумышленнику, потребовавшему кругленькую сумму.
"В настоящий момент все заложники освобождены, их жизни и здоровью ничто не угрожает", — уточнили в ведомстве.
Сотрудники СУ проводят комплекс следственно-оперативных действий, выясняются все обстоятельства совершённого преступления. Назначен комплекс экспертиз, следователи допрашивают очевидцев захвата заложников. Расследование уголовного дела взял на личный контроль руководитель управления.
Напомним, неизвестный захватил двоих заложников в отделении на Червишевском тракте. Он зашёл в здание с рюкзаком, из которого торчали провода. Мужчина требовал деньги. Как стало известно Лайфу, руководство банка приняло решение передать злоумышленнику 15 миллионов рублей. После передачи денег при выходе из здания захватчика скрутили.
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