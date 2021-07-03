Бразильская модель свела с ума 4 млн человек благодаря родителям, которые находят для неё лучшие позы
У девушки целая армия поклонников в соцсетях, и во многом это заслуга её папы и мамы. Они не просто поддерживают её увлечение, но и сами помогают ей выбирать наиболее выигрышные ракурсы.
21-летняя бразильянка Теодора Моутиньо завоевала многомиллионную армию фанатов самым доступным способом — выкладывая свои сексуальные снимки в соцсетях. Но её подход немного отличается от общепринятого, ведь места, ракурсы и даже позы для съёмок выбирают родители девушки, рассказывает Mirror.
Мама и папа красотки регулярно подменяют её бойфренда и подружек по ту сторону смартфона. 39-летние Реджи и Мау так гордятся своей дочерью, что готовы поддерживать её в любых начинаниях и не видят проблемы в том, чтобы сделать пару горячих фото с её участием. Судя по всему, родители вкладывают в это дело всю душу, ведь у Тео почти 4 млн подписчиков в "Инстаграме".
По словам модели, она даже не просит маму и папу фотографировать её, но они подходят к вопросу со всей серьёзностью. Фотосессия может длиться часами, и за это время девушка успевает сменить десятки поз.
Родители снимают меня повсюду: на пляже, на улице, дома. Как только мама видит какую-то интересную локацию, мы тут же устраиваем там съёмку. Хотя она очень стеснительный человек, она готова у всех на виду валяться передо мной на асфальте с камерой в руках в поисках удачного ракурса
Отец Теодоры тоже активный участник процесса. Иногда он не останавливается только лишь на фото и записывает с ней видео для "Тиктока".
С папой мы ходим в спортзал. Весь фитнес-контент — это его рук дело. Пока я занимаюсь, он находит лучшие ракурсы и снимает меня для соцсетей
Знакомые Теодоры признаются, что их родители ни за что не позволили бы им выкладывать такие снимки на всеобщее обозрение. Но Тео повезло: её мама и папа готовы поддерживать свою дочь во всём.
Она всегда хотела быть в центре внимания. Когда она начала делать контент для соцсетей, я подключилась и стала ей помогать. Я горжусь ею! Она действительно старается и заслуживает всего самого лучшего
Фотографировать её всегда весело. Мы любим проводить время вместе
Самая горячая фотосессия, которую родители провели для Тео, случилась в декабре 2019 года. Девушка вспоминает, что серия снимков была посвящена Рождеству, и самым откровенным стал последний пост, когда её грудь "едва не выпала наружу".
А ещё я хотела сфотографироваться с ёлкой, но наша была слишком маленькой. Мы поставили её на лестницу, и я чуть не свалилась с неё в поисках подходящего ракурса. Это был полный хаос!
Тео ведёт инстаграм с 14 лет, а публиковать более "взрослый" контент она решила в 17. Тем не менее девушка до сих пор ничего не зарабатывает в соцсетях: её виза пока не позволяет ей получать доход на территории США. Впрочем, с её потенциалом и поддержкой родителей монетизация наверняка не заставит себя долго ждать.
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