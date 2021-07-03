Бразильская модель свела с ума 4 млн человек благодаря родителям, которые находят для неё лучшие позы

21-летняя бразильянка Теодора Моутиньо завоевала многомиллионную армию фанатов самым доступным способом — выкладывая свои сексуальные снимки в соцсетях. Но её подход немного отличается от общепринятого, ведь места, ракурсы и даже позы для съёмок выбирают родители девушки, рассказывает Mirror.

Фото © Instagram / teddybearosito

Мама и папа красотки регулярно подменяют её бойфренда и подружек по ту сторону смартфона. 39-летние Реджи и Мау так гордятся своей дочерью, что готовы поддерживать её в любых начинаниях и не видят проблемы в том, чтобы сделать пару горячих фото с её участием. Судя по всему, родители вкладывают в это дело всю душу, ведь у Тео почти 4 млн подписчиков в "Инстаграме".

Фото © Instagram / teddybearosito

По словам модели, она даже не просит маму и папу фотографировать её, но они подходят к вопросу со всей серьёзностью. Фотосессия может длиться часами, и за это время девушка успевает сменить десятки поз.

Родители снимают меня повсюду: на пляже, на улице, дома. Как только мама видит какую-то интересную локацию, мы тут же устраиваем там съёмку. Хотя она очень стеснительный человек, она готова у всех на виду валяться передо мной на асфальте с камерой в руках в поисках удачного ракурса Теодора Моутиньо

Фото © Instagram / teddybearosito

Отец Теодоры тоже активный участник процесса. Иногда он не останавливается только лишь на фото и записывает с ней видео для "Тиктока".

С папой мы ходим в спортзал. Весь фитнес-контент — это его рук дело. Пока я занимаюсь, он находит лучшие ракурсы и снимает меня для соцсетей Теодора Моутиньо

Фото © Instagram / teddybearosito

Знакомые Теодоры признаются, что их родители ни за что не позволили бы им выкладывать такие снимки на всеобщее обозрение. Но Тео повезло: её мама и папа готовы поддерживать свою дочь во всём.

Она всегда хотела быть в центре внимания. Когда она начала делать контент для соцсетей, я подключилась и стала ей помогать. Я горжусь ею! Она действительно старается и заслуживает всего самого лучшего Мау мама Теодоры

Фотографировать её всегда весело. Мы любим проводить время вместе Реджи отец Теодоры

Фото © Instagram / teddybearosito

Самая горячая фотосессия, которую родители провели для Тео, случилась в декабре 2019 года. Девушка вспоминает, что серия снимков была посвящена Рождеству, и самым откровенным стал последний пост, когда её грудь "едва не выпала наружу".

А ещё я хотела сфотографироваться с ёлкой, но наша была слишком маленькой. Мы поставили её на лестницу, и я чуть не свалилась с неё в поисках подходящего ракурса. Это был полный хаос! Теодора Моутиньо

Фото © Instagram / teddybearosito