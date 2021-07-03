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Мама заказала кружевной топ, чтобы быть горячее всех, но ошибка в размере превратила её в мутанта

Констанц поделилась смешным снимком с подписчиками, чтобы те разделили её боль от новой покупки, которая обернулась большим провалом.

3 июля, 10:00

Фото © Facebook / Constance Hall

37-летняя блогерша Констанц Холл из Австралии обладает необычным вкусом в одежде, поэтому зачастую делится с фанатами радостью от пополнения гардероба. Однако в этот раз совершенно иные эмоции захлестнули маму семерых детей, когда она примерила чёрный кружевной топ.

Фото © Facebook / Constance Hall

Фото © Facebook / Constance Hall

Констанц всегда скептически относилась к онлайн-шопингу и миллион раз проверяла все размеры, но ошибка случилась только сейчас. На фото блогерша предстала в новом топе, который явно был ей мал и врезался в грудь, с трудом налезая, пишет Daily Star.

Фото © Facebook / Constance Hall

Фото © Facebook / Constance Hall

"Когда ты перестраховался и даже взял на размер больше... Ужасный четырёхсисечный монстр поднял все четыре головы", — пошутила над собой женщина. Так она намекнула, что шов топа разделил её грудь напополам, что часто бывает в таких случаях. В комментариях Констанц поддержали, отметив, что именно поэтому не любят покупать одежду онлайн.

Фото © Facebook / Constance Hall

Фото © Facebook / Constance Hall

Это основная причина, почему я ненавижу и презираю покупку одежды, особенно если я не могу её перед этим примерить!

Narrelle Rell Ormsby

О боже, со мной это случается постоянно, просто постоянно! Поэтому я стараюсь не покупать онлайн

Sarah Carter Wells

Ох, дорогая, у меня это частая картина! Советую читать отзывы к товарам, там обычно очень честные (и порой грустные) фото

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