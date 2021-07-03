Муж каждый год поздравлял с Днём матери умершую жену, и однажды на его СМС ответили
Мужчина рассказал о случившемся на портале Reddit, и его пост тут же стал вирусным. Большинство пользователей сочли произошедшее очень трогательным, но нашлись и те, кто не поверил ни одному слову.
Пользователь портала Reddit, у которого несколько лет назад умерла жена, продолжал общаться с ней по телефону. Он каждый год поздравлял супругу с Днём матери, отправляя сообщение на её аппарат, пишет Daily Star. И однажды ему ответили.
Та самая переписка. Изображение © Imgur
Ответное сообщение содержало только вопрос "Кто это?", из чего мужчина сделал вывод, что номер его жены сейчас используется другим человеком. Он объяснил, что каждый год поздравляет умершую жену с праздником, и пообещал, что больше не побеспокоит незнакомца своими СМС.
Многие пользователи оказались под впечатлением от прочитанного.
Эта история заставляет тебя плакать всякий раз, когда ты о ней читаешь
Впрочем, оказалось, что автор поста не одинок и переписка с умершими родственниками — достаточно распространённая практика.
Когда умер мой двоюродный брат, я продолжал писать на его номер. В один прекрасный день мне тоже ответили, но в грубой форме
Я вдова и особенно тоскливыми вечерами отправляю сообщения на номер мужа
У меня есть подруга, которая не удаляет из телефона номер покойного жениха только потому, что его голос звучит в автоответчике
Фото © Unsplash / pattyzc
Но в историю поверили отнюдь не все. Некоторые пользователи выдвинули версию, что это фейк, и привели свои аргументы.
Вот как это было на самом деле. Он обратился к приятелю с просьбой помочь в создании вирусного поста. Всё, что требовалось от помощника, — ответить на поздравление с Днём матери
Другой пользователь добавил, что для этого даже не нужно привлекать человека — существуют сайты, с помощью которых можно сфабриковать любые ответы на сообщения. По его мнению, большинство подобных историй имеют именно такую подоплёку.
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