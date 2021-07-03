Муж каждый год поздравлял с Днём матери умершую жену, и однажды на его СМС ответили

Мужчина рассказал о случившемся на портале Reddit, и его пост тут же стал вирусным. Большинство пользователей сочли произошедшее очень трогательным, но нашлись и те, кто не поверил ни одному слову.