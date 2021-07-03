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Фанаты увидели, какой купальник надела модель, и посоветовали ей ни за что не делать резких движений

Звёзды соцсетей стремятся удивить своих подписчиков всё новыми откровенными образами, но далеко не все эксперименты оказываются удачными.

3 июля, 06:00

Фото © Instagram / zara_mcdermott

24-летняя британская модель Зара Макдермотт, изнывая от жары, призвала поклонников пить воду, а заодно похвасталась своими формами. Девушка предстала на фото в "Инстаграме" в купальнике с узорами, распустив светлые волосы, а ко рту поднесла бутылку.

Фото © Instagram / zara_mcdermott

Фото © Instagram / zara_mcdermott

Модели действительно было что показать: загорелое стройное тело и пышные формы привлекли уже 1,5 млн поклонников. Однако на этот раз у фанатов возникли сомнения насчёт выбора одежды, который сделала их любимица.

Фото © Instagram / zara_mcdermott

Фото © Instagram / zara_mcdermott

Пользователи испугались, что одно неловкое движение может привести к тому, что крошечный купальник обнажит то, что девушка совсем не должна показывать. А некоторые и вовсе не поняли, что это за наряд.

Он всё прикрывает? Господи, мне бы не хотелось делать резких движений

beautyandspirit1999

Фото © Instagram / zara_mcdermott

Фото © Instagram / zara_mcdermott

Выглядит очень неудобно

greenforeststitcher

Это купальник?

Tinnierc

Зара Макдермотт — бывшая звезда реалити-шоу "Остров любви" (Love Island) и модель, сотрудничающая с агентством Storm Management. Ранее девушка также работала в Департаменте образования, а как только отправилась на телепроект, стала жертвой порномести: её родителям прислали откровенные фото и видео с участием дочери. Сейчас блондинка встречается с Сэмом Томпсоном — звездой реалити-шоу "Золотая молодёжь Челси" (Made in Chelsea).

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60-летняя ведущая сменила позу перед камерой, показав на всю страну, что на ней нет белья

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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