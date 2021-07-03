Фанаты увидели, какой купальник надела модель, и посоветовали ей ни за что не делать резких движений
Звёзды соцсетей стремятся удивить своих подписчиков всё новыми откровенными образами, но далеко не все эксперименты оказываются удачными.
24-летняя британская модель Зара Макдермотт, изнывая от жары, призвала поклонников пить воду, а заодно похвасталась своими формами. Девушка предстала на фото в "Инстаграме" в купальнике с узорами, распустив светлые волосы, а ко рту поднесла бутылку.
Модели действительно было что показать: загорелое стройное тело и пышные формы привлекли уже 1,5 млн поклонников. Однако на этот раз у фанатов возникли сомнения насчёт выбора одежды, который сделала их любимица.
Пользователи испугались, что одно неловкое движение может привести к тому, что крошечный купальник обнажит то, что девушка совсем не должна показывать. А некоторые и вовсе не поняли, что это за наряд.
Он всё прикрывает? Господи, мне бы не хотелось делать резких движений
Выглядит очень неудобно
Это купальник?
Зара Макдермотт — бывшая звезда реалити-шоу "Остров любви" (Love Island) и модель, сотрудничающая с агентством Storm Management. Ранее девушка также работала в Департаменте образования, а как только отправилась на телепроект, стала жертвой порномести: её родителям прислали откровенные фото и видео с участием дочери. Сейчас блондинка встречается с Сэмом Томпсоном — звездой реалити-шоу "Золотая молодёжь Челси" (Made in Chelsea).
WOW-girls
Невеста сменила на свадьбе пять нарядов, один из которых заставил гостей стыдливо отводить взгляд
вчера в 14:30
Специалистки по кибербезопасности разделись, чтобы поддержать коллегу, и вот 10 лучших фото в бикини
вчера в 11:30
Бодибилдерша шокировала не только зрителей шоу, но и ведущих, рассказав, что она уже бабушка
1 июля, 15:51
Комментариев: 0