15 удивительных фото "до и после", увидев которые вы не поверите, что такое возможно
В Интернете очень популярны коллажи "до и после". Обычно в них заметно похорошевшие люди хвастаются своими достижениями. Но в мире меняется абсолютно всё, и 10 коллажей в подборке ниже — тому доказательство.
Фото © Ezra Acayan / Getty Images
"Блогерша показала её фотографию до и после обработки"
Фото © Reddit / NorthernMoose1
"28-летняя медсестра из Манилы, Филиппины, до и после смены в отделении CoViD-19"
Фото © Ezra Acayan / Getty Images
"Подобрала котика с улицы. Вот его фото до и после жизни дома с разницей в год"
Фото © Reddit / alinaesther
"Селфи Брайана Мэя из Queen тогда и сейчас"
- Фото © Reddit / tonyiommi70
"До и после того, как я всё-таки смогла навести порядок в своей комнате после приступа депрессии"
Фото © Reddit / rachelliyo
"2 дня тяжёлой работы того стоили. Задний двор до и после чистки"
Фото © Reddit / CBeck15
"Мой автопортрет до и после того, как прошла месячное обучение на курсе "Рисованию можно научиться"
Фото © Reddit / milkykisses
"Вид на мой балкон до и после того, как прямо перед ним срубили дерево"
Фото © Reddit / berchielli
"Капсула Crew Dragon до и после полёта на космическую станцию"
Фото © Reddit / dhruveishp
"Это фото пляжа в Мумбае до и после уборки, которую провели под руководством Афроза Шаха. После неё черепахи впервые за 20 лет смогли отложить там яйца. До идеала ещё далеко, но это уже хоть какой-то прогресс"
Фото © Reddit / EvBoi9
"82-летний подсвечник до и после полировки"
Фото © Reddit / Sir_Avacado_Breaf
"Бутылка Sprite после и до формовки"
Фото © Reddit / ivanhaversham
"До и после очень снежной зимы"
Фото © Reddit / Remnarc
"Фарфоровые кружки до и после обжига"
Фото © Reddit / HammerlyCeramics
"То же самое место. До и после дождливого месяца"
Фото © Reddit / intro_version
Примеры выше — лишь крошечная часть того огромного количества сравнений, которыми делятся пользователи Сети. Ещё больше — в материале BuzzFeed или в сабреддите BeforeandAfter (до и после).
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