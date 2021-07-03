15 удивительных фото "до и после", увидев которые вы не поверите, что такое возможно

"Блогерша показала её фотографию до и после обработки"

Фото © Reddit / NorthernMoose1

"28-летняя медсестра из Манилы, Филиппины, до и после смены в отделении CoViD-19"

Фото © Ezra Acayan / Getty Images

"Подобрала котика с улицы. Вот его фото до и после жизни дома с разницей в год"

Фото © Reddit / alinaesther

"Селфи Брайана Мэя из Queen тогда и сейчас"

Фото © Reddit / tonyiommi70

"До и после того, как я всё-таки смогла навести порядок в своей комнате после приступа депрессии"

Фото © Reddit / rachelliyo

"2 дня тяжёлой работы того стоили. Задний двор до и после чистки"

Фото © Reddit / CBeck15

"Мой автопортрет до и после того, как прошла месячное обучение на курсе "Рисованию можно научиться"

Фото © Reddit / milkykisses

"Вид на мой балкон до и после того, как прямо перед ним срубили дерево"

Фото © Reddit / berchielli

"Капсула Crew Dragon до и после полёта на космическую станцию"

Фото © Reddit / dhruveishp

"Это фото пляжа в Мумбае до и после уборки, которую провели под руководством Афроза Шаха. После неё черепахи впервые за 20 лет смогли отложить там яйца. До идеала ещё далеко, но это уже хоть какой-то прогресс"

Фото © Reddit / EvBoi9

"82-летний подсвечник до и после полировки"

Фото © Reddit / Sir_Avacado_Breaf

"Бутылка Sprite после и до формовки"

Фото © Reddit / ivanhaversham

"До и после очень снежной зимы"

Фото © Reddit / Remnarc

"Фарфоровые кружки до и после обжига"

Фото © Reddit / HammerlyCeramics

"То же самое место. До и после дождливого месяца"

Фото © Reddit / intro_version

Примеры выше — лишь крошечная часть того огромного количества сравнений, которыми делятся пользователи Сети. Ещё больше — в материале BuzzFeed или в сабреддите BeforeandAfter (до и после).