10 красоток, которые отказались от наркотиков, и невозможно поверить, что так они выглядели раньше

"Разница между фото всего шесть месяцев. Наркоманка/алкоголичка на пути к излечению. Уже девять месяцев чистоты и трезвости. Рада выглядеть счастливой и наконец похожей на саму себя" — deaner92

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"От ежедневных выпивки и наркотиков — к трезвости, в которой я живу уже пять лет. Та-да!" — Fugazi509

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"Полтора года правильного лечения моего психического заболевания и выздоровления от наркозависимости" — Miceatcheese

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"Один месяц жизни без алкоголя и наркотиков" — Gloomy_Shroomy

Фото © Reddit / progresspics

"2020 год был для меня очень тяжёлым, и я рада сказать, что я трезва уже три месяца подряд!), всем спасибо за любовь" — deedeeroseycheeks

Фото © Reddit / progresspics

"Разница между фото — восемь лет. Плохой брак, развод, наркотики, алкоголь, сильное психическое заболевание — и вот я уже не человек, а лишь его оболочка. Трезвость, душевная стабильность, прекрасный муж, двое замечательных детей и моя собственная стойкость сделали меня той, кем я являюсь сегодня. Самой верится с трудом" — stayathomelizardmom

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"От 21 до 31 года. Прошла долгий путь от пьющей и употребляющей наркотики оторвы к повзрослевшей и трезвой женщине" — von_love_lace

Фото © Reddit / progresspics

"8 месяцев трезвости. Отказалась от наркотиков и выработала у себя привычку заниматься спортом" — Fuckmerit

Фото © Reddit / progresspics

"Я, сидящая на наркотиках два года назад, и я нынешняя. Я не понимала, как сильно изменилась до того момента, как наткнулась на эту фотографию в фотоплёнке" — erinyums

Фото © Reddit / progresspics

"На первом фото мне 25, питалась я ужасно, пила, принимала наркотики и не занималась спортом. На втором — тоже, но уже тренируюсь по шесть дней в неделю и ем только здоровую пищу" — Strengthbodymind

Фото © Reddit / progresspics

Наркотики могут разрушить жизнь, но героини этого материала смогли это вовремя понять и отказались от уничтожающей их зависимости. И такие истории — далеко не единичный случай. Ещё больше таких преображений — в сабреддите progresspics.