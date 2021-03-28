Толстяк бросил алкоголь с наркотиками, и уже через 1,5 года это был другой человек — фото до и после
Пару лет назад жизнь пользователя Reddit gymlife5150 перевернулась с ног на голову. Он принимал наркотики, и скоро всё, к чему он так привык, начало рушиться. Жена ушла, его уволили с работы, а здоровье сильно сбоило.
Парень был в ужасе от своего тела. Перекусы, алкоголь и, конечно, наркотики дали о себе знать — его вес превысил 130 кг. Он впал в депрессию и пытался покончить с собой. Лишь потом, после передозировки, попав в руки врачей, он начал осознавать, что так жить больше нельзя. А когда число госпитализаций в психиатрическую лечебницу перевалило за дюжину, сомнений не осталось совсем.
Я был сильно подавлен и потерял всякую надежду на будущее. Чуть протрезвев, я решил пойти в спортзал и вкалывать так же сильно, как я когда-то принимал вещества
Физические нагрузки буквально заменили старую зависимость парня и стали новой. Сначала он ходил в зал как получится, но пандемия сыграла ему на руку. Из-за удалёнки он смог заниматься дома дважды в день. Результат не заставил себя ждать — килограммы улетали. Всего за полтора года он сбросил 32 кг и, судя по постам в соцсетях, останавливаться пока не планирует.
130 кг > 98 кг. Полтора года назад я решил отказаться от алкоголя и сосредоточиться на своём физическом и ментальном здоровье. Надо бы ещё килограммов пять сбросить, но мне нравится процесс!
Недавно парень поделился фотографиями своего преображения на Reddit. Пост завирусился — за пару дней его оценили тысячи пользователей соцсети. Судя по комментариям, история gymlife5150 станет вдохновением для многих.
Выглядишь круто, братан. Молодец!
Я думал, он скажет, что за полтора года он освоил фотошоп, но это ещё круче. Отличная работа, мужик, так держать!
Это вселяет в меня надежду. Отличная работа!
WOW-news
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