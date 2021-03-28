Девушка взяла мойку высокого давления и в шоке узнала, что плитка у её дома абсолютно другого цвета

Недавно пользовательница TikTok Ребекка Кэпплман переехала в новый дом. Когда члены семьи осматривали участок, они были уверены, что пол патио грязно-коричневого цвета. Ничего страшного — дом далеко не новый. Лишь переехав, они решили попытаться отмыть налёт со старой уличной плитки, и не зря.

Мы переехали в новый дом, уверенные в том, что патио коричневого цвета... Оказалось, это не так rebeccacappleman

Кадры из видео © TikTok / rebeccacappleman

Вооружившись мойкой высокого давления, сожитель Ребекки начал чистить плитку. Процесс показался девушке таким занимательным, что она отобрала новенький "керхер" и принялась сама избавляться от грязи и плесени, скопившейся за долгие годы. Чтобы не забыть момент, девушка сняла его на видео, а потом опубликовала в TikTok rebeccacappleman.

Кадры из видео © TikTok / rebeccacappleman

За пару дней запись посмотрело больше полумиллиона человек, пишет Mirror. Судя по комментариям под видео, пользователи соцсети с Ребеккой согласны: ничего такого "залипательного" они давно не видели.

Ого, мне нужно позаимствовать твой "керхер" 😳 chemicalcha0s

Мне было бы так приятно чистить это lejamessss

Вот это трансформация! 😳 mrs.bench

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