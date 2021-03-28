Популярного гуру отношений разоблачили, выложив в Сеть доказательства, как он изменял жене 4 года
Деррик Джаксн сколотил карьеру блогера на советах по отношениям, которым он сам, по всей видимости, никогда не следовал. Недавно его фанаты в ужасе узнали, что парень последние четыре года изменял своей жене.
На блог самопровозглашённого "гуру отношений" подписано более 700 тысяч человек, но недавно его авторитет подорвали. Оказалось, Джаксн, известный своей коронной фразой "чернокожие мужчины не изменяют", уже четыре года без ведома жены Данайи встречался с другой женщиной. Информация открылась благодаря видео другой американской блогерши — Таши Кей.
Совсем недавно Джаксн в соцсетях вспоминал, как проходила их свадьба.
Фото © Instagram / derrickjaxn
В 45-минутном ролике Таша поделилась с подписчиками аудиозаписью интервью с некой Кэндис Де Медейрос. В разговоре девушка в подробностях рассказала о романе Деррика с женщиной, имя которой неизвестно. Оказалось, "гуру отношений" изменял своей жене четыре года! Мало того, позже Таша рассказала, что Джаксн и его любовница были вместе в его день рождения и даже спали в постели блогера и его жены.
Все доказательства вместе с фотографиями, скриншотами переписок и аудиозаписями женщина также опубликовала на портале sis2sis.com.
Узнав о скандальном расследовании, Джаксн выпустил видео "Изменял ли в своём браке?", в котором признался, что не был верным мужем. В записи ролика также приняла участие и бедная Данайя, которой, судя по её виду, муж даже не дал времени собраться. На протяжении всех семи минут Деррик держит жену за руку, словно зажимая в тисках. В описании под видео блогер предлагает подписчикам предсказать судьбу его книги, в которой он расскажет, как им с супругой удалось сохранить отношения, пишет Daily Dot. Правда, подобные "исповеди" только разозлили пользователей Сети.
Ой! Перестаньте уделять этим "гуру" взаимоотношений своё время и внимание. Они мошенники
Деррик Джаксн: "Детка? ДЕТКА! Просыпайся, нужно по-быстрому видео с тобой записать"
Жена: "Только проснулась"
WOW-news
Рита Ора после затишья показала фанатам такие откровенные кадры, что ночью им теперь не заснуть
вчера в 17:00
Жена решила проучить мужа, который не хотел помогать по хозяйству, и вот во что превратился их дом
вчера в 15:00
Внук снял, чем закончилась война бабушки с миксером, но смешное фото заставило всех плакать от горя
вчера в 14:00
Выбор редакции
Девушка показала, куда можно положить крышку от кастрюли, но лайфхак обернулся грандиозным провалом
Подписчики Литвина рассказали, сколько блогер пообещал за победу в конкурсе по раскрашиванию автомобилей — видео
Эволюция в прыжке: почему крокодилы пережили динозавров
На немецких подлодках нашли "российские" навигационные устройства
Дело не только в резине: россиянам рассказали, как правильно подготовить авто к лету
Комментариев: 0