Популярного гуру отношений разоблачили, выложив в Сеть доказательства, как он изменял жене 4 года

На блог самопровозглашённого "гуру отношений" подписано более 700 тысяч человек, но недавно его авторитет подорвали. Оказалось, Джаксн, известный своей коронной фразой "чернокожие мужчины не изменяют", уже четыре года без ведома жены Данайи встречался с другой женщиной. Информация открылась благодаря видео другой американской блогерши — Таши Кей.

Совсем недавно Джаксн в соцсетях вспоминал, как проходила их свадьба.

В 45-минутном ролике Таша поделилась с подписчиками аудиозаписью интервью с некой Кэндис Де Медейрос. В разговоре девушка в подробностях рассказала о романе Деррика с женщиной, имя которой неизвестно. Оказалось, "гуру отношений" изменял своей жене четыре года! Мало того, позже Таша рассказала, что Джаксн и его любовница были вместе в его день рождения и даже спали в постели блогера и его жены.

Все доказательства вместе с фотографиями, скриншотами переписок и аудиозаписями женщина также опубликовала на портале sis2sis.com.