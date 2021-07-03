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Перфекционисты навели порядок в 15 домах, и комнаты внутри стали похожи на произведения искусства

Для большинства из нас очередная уборка — настоящее мучение, но есть и те, кто готов на многое, лишь бы навести порядок где-то ещё, ведь у них дома и так всё по струнке. У таких одержимых даже есть сообщества в Сети. К примеру, на "Реддите" пользователи делятся своими успехами в организации в теме OrganizationPorn. В подборке ниже — 15 фотографий оттуда, на которые приятно посмотреть.

3 июля, 12:00

Фото © Reddit / OrganizationPorn

"Моя семья считает меня сумасшедшим. Надеюсь, вам, ребята, мой интерьер понравится"

Фото © Reddit / OrganizationPorn

Фото © Reddit / OrganizationPorn

"Сделал настенную стойку для хранения монстр-траков моего сына. Использовал карнизы и клейкую ленту с клетчатым флагом — на всё про всё 20 баксов"

Фото © Reddit / OrganizationPorn

Фото © Reddit / OrganizationPorn

"Уголок пряжи в мастерской — моё место силы"

Фото © Reddit / OrganizationPorn

Фото © Reddit / OrganizationPorn

"Стойка инструментов моего тестя"

Фото © Reddit / OrganizationPorn

Фото © Reddit / OrganizationPorn

"Вот как я организовал свои инструменты"

Фото © Reddit / OrganizationPorn

Фото © Reddit / OrganizationPorn

"Моя жена Линдси играет в приставку после того, как обустроила игровую комнату в нашем новом доме"

Фото © Reddit / OrganizationPorn

Фото © Reddit / OrganizationPorn

"А в этой теме можно гаражи публиковать? Вот мой"

Фото © Reddit / OrganizationPorn

Фото © Reddit / OrganizationPorn

"Наконец, спустя два десятилетия неудачных попыток обустройства, моя мастерская организована так, как я этого хочу"

Фото © Reddit / OrganizationPorn

Фото © Reddit / OrganizationPorn

"Шкаф для рукоделия и рабочее место моей мамы"

Фото © Reddit / OrganizationPorn

Фото © Reddit / OrganizationPorn

"Только что переехали в новый дом. Хочу поделиться своими успехами организации в кладовой"

Фото © Reddit / OrganizationPorn

Фото © Reddit / OrganizationPorn

"После такого можно о своих организационных способностях в резюме писать"

Фото © Reddit / OrganizationPorn

Фото © Reddit / OrganizationPorn

"Этот чувак — мой герой. Он рассортировал все конфеты по скидке. Должно быть, ему самому процесс понравился"

Фото © Reddit / OrganizationPorn

Фото © Reddit / OrganizationPorn

"Новая кладовая"

Фото © Reddit / OrganizationPorn

Фото © Reddit / OrganizationPorn

"Наконец привела свою кухню в порядок после того, как несколько недель не могла это сделать из-за депрессии"

Фото © Reddit / OrganizationPorn

Фото © Reddit / OrganizationPorn

"Посмотрите, что моя мама устроила..."

Фото © Reddit / OrganizationPorn

Фото © Reddit / OrganizationPorn

На такой порядок посмотреть не просто приятно — это уже какой-то другой уровень наслаждения. Ещё больше таких примеров — в материале Bored Panda.

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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