Перфекционисты навели порядок в 15 домах, и комнаты внутри стали похожи на произведения искусства

"Моя семья считает меня сумасшедшим. Надеюсь, вам, ребята, мой интерьер понравится"

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"Сделал настенную стойку для хранения монстр-траков моего сына. Использовал карнизы и клейкую ленту с клетчатым флагом — на всё про всё 20 баксов"

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"Уголок пряжи в мастерской — моё место силы"

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"Стойка инструментов моего тестя"

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"Вот как я организовал свои инструменты"

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"Моя жена Линдси играет в приставку после того, как обустроила игровую комнату в нашем новом доме"

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"А в этой теме можно гаражи публиковать? Вот мой"

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"Наконец, спустя два десятилетия неудачных попыток обустройства, моя мастерская организована так, как я этого хочу"

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"Шкаф для рукоделия и рабочее место моей мамы"

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"Только что переехали в новый дом. Хочу поделиться своими успехами организации в кладовой"

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"После такого можно о своих организационных способностях в резюме писать"

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"Этот чувак — мой герой. Он рассортировал все конфеты по скидке. Должно быть, ему самому процесс понравился"

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"Новая кладовая"

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"Наконец привела свою кухню в порядок после того, как несколько недель не могла это сделать из-за депрессии"

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"Посмотрите, что моя мама устроила..."

Фото © Reddit / OrganizationPorn

На такой порядок посмотреть не просто приятно — это уже какой-то другой уровень наслаждения. Ещё больше таких примеров — в материале Bored Panda.