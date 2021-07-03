Перфекционисты навели порядок в 15 домах, и комнаты внутри стали похожи на произведения искусства
Для большинства из нас очередная уборка — настоящее мучение, но есть и те, кто готов на многое, лишь бы навести порядок где-то ещё, ведь у них дома и так всё по струнке. У таких одержимых даже есть сообщества в Сети. К примеру, на "Реддите" пользователи делятся своими успехами в организации в теме OrganizationPorn. В подборке ниже — 15 фотографий оттуда, на которые приятно посмотреть.
"Моя семья считает меня сумасшедшим. Надеюсь, вам, ребята, мой интерьер понравится"
"Сделал настенную стойку для хранения монстр-траков моего сына. Использовал карнизы и клейкую ленту с клетчатым флагом — на всё про всё 20 баксов"
"Уголок пряжи в мастерской — моё место силы"
"Стойка инструментов моего тестя"
"Вот как я организовал свои инструменты"
"Моя жена Линдси играет в приставку после того, как обустроила игровую комнату в нашем новом доме"
"А в этой теме можно гаражи публиковать? Вот мой"
"Наконец, спустя два десятилетия неудачных попыток обустройства, моя мастерская организована так, как я этого хочу"
"Шкаф для рукоделия и рабочее место моей мамы"
"Только что переехали в новый дом. Хочу поделиться своими успехами организации в кладовой"
"После такого можно о своих организационных способностях в резюме писать"
"Этот чувак — мой герой. Он рассортировал все конфеты по скидке. Должно быть, ему самому процесс понравился"
"Новая кладовая"
"Наконец привела свою кухню в порядок после того, как несколько недель не могла это сделать из-за депрессии"
"Посмотрите, что моя мама устроила..."
На такой порядок посмотреть не просто приятно — это уже какой-то другой уровень наслаждения. Ещё больше таких примеров — в материале Bored Panda.
WOW-news
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