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Скандального блогера Литвина лишили водительских прав за езду по встречке

Машину молодого человека остановили ещё 14 апреля. Тогда Литвин прокатился в обратном направлении по дороге с односторонним движением в районе Пресненской набережной.

7 июля, 11:31

Блогера Михаила Литвина лишили водительских прав за езду по встречке. Видео © Пресненский районный суд города Москвы

Скандально известного блогера Михаила Литвина по решению суда на четыре месяца лишили водительских прав за езду по встречной полосе в Москве. Кроме того, молодого человека обязали выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.

"Михаил признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 12.16 КоАП РФ ("Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением")", — сообщили в Пресненском районном суде столицы.

СК возбудил дело на пилота вертолёта, к которому блогер Литвин примотал мужчину

СК возбудил дело на пилота вертолёта, к которому блогер Литвин примотал мужчину

Отметим, что машину блогера остановили ещё 14 апреля. Тогда Литвин прокатился в обратном направлении по дороге с односторонним движением в районе Пресненской набережной.

Ранее Лайф сообщал, что полиция возбудила административное дело на блогера Гусейна Гасанова за отказ от медицинского освидетельствования. Остановившие его Lamborghini Urus инспекторы заподозрили, что водитель был пьян.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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