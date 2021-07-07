Скандального блогера Литвина лишили водительских прав за езду по встречке
Машину молодого человека остановили ещё 14 апреля. Тогда Литвин прокатился в обратном направлении по дороге с односторонним движением в районе Пресненской набережной.
Блогера Михаила Литвина лишили водительских прав за езду по встречке. Видео © Пресненский районный суд города Москвы
Скандально известного блогера Михаила Литвина по решению суда на четыре месяца лишили водительских прав за езду по встречной полосе в Москве. Кроме того, молодого человека обязали выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.
"Михаил признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 12.16 КоАП РФ ("Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением")", — сообщили в Пресненском районном суде столицы.
Отметим, что машину блогера остановили ещё 14 апреля. Тогда Литвин прокатился в обратном направлении по дороге с односторонним движением в районе Пресненской набережной.
Ранее Лайф сообщал, что полиция возбудила административное дело на блогера Гусейна Гасанова за отказ от медицинского освидетельствования. Остановившие его Lamborghini Urus инспекторы заподозрили, что водитель был пьян.
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