Скандального блогера Литвина лишили водительских прав за езду по встречке

Блогера Михаила Литвина лишили водительских прав за езду по встречке. Видео © Пресненский районный суд города Москвы

Скандально известного блогера Михаила Литвина по решению суда на четыре месяца лишили водительских прав за езду по встречной полосе в Москве. Кроме того, молодого человека обязали выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.

"Михаил признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 12.16 КоАП РФ ("Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением")", — сообщили в Пресненском районном суде столицы.

Отметим, что машину блогера остановили ещё 14 апреля. Тогда Литвин прокатился в обратном направлении по дороге с односторонним движением в районе Пресненской набережной.