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Собянин рассказал об "астрономических" результатах вакцинации от ковида в Москве

В столице открыто порядка 300 пунктов, где можно сделать прививку. Число вакцинированных горожан перевалило за отметку в три миллиона.

7 июля, 11:44

Фото © ТАСС / ЕРА / YURI KOCHETKOV

За последние 24 часа в Москве от коронавирусной инфекции привилось свыше 105 тысяч граждан. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе открытия центра вакцинации для иностранных граждан в "Лужниках", указано на официальном сайте градоначальника.

"Количество людей, которые вакцинируются в Москве, растёт с каждым днём. За прошедшие сутки было вакцинировано первым и вторым компонентом 105 тысяч человек — это астрономическая цифра. И конечно, это требует ввода дополнительных мощностей", — сказал Собянин.

Мэр отметил, что в городе открываются новые пункты вакцинации, а уже существующие переводятся в режим работы "до последнего посетителя". Так возможность привиться от CoVID-19 появляется у всех желающих. С декабря 2020 года вакцинацию от коронавируса в Москве прошло более 3,1 миллиона человек, из них 1,8 миллиона получили оба компонента антиковидной вакцины.

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Напомним, в ряде субъектов РФ ввели обязательную вакцинацию от ковида для некоторых граждан. Первым таким регионом стала Москва. Кроме того, с 28 июня в столице ввели QR-коды для посещения объектов питания, которые могут получить вакцинированные, переболевшие ковидом граждане или те, кто получил отрицательный ПЦР-тест.

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Ранее врач назвал ключевое отличие течения ковида у людей с прививкой и без. Вакцинированный человек, заразившийся CoViD-19, тоже будет выделять вирусы и представлять опасность для окружающих, подчеркнул медик. Однако, по его словам, этот период будет составлять всего три-четыре дня, а не неделю.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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