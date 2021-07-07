Собянин рассказал об "астрономических" результатах вакцинации от ковида в Москве

За последние 24 часа в Москве от коронавирусной инфекции привилось свыше 105 тысяч граждан. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе открытия центра вакцинации для иностранных граждан в "Лужниках", указано на официальном сайте градоначальника.

"Количество людей, которые вакцинируются в Москве, растёт с каждым днём. За прошедшие сутки было вакцинировано первым и вторым компонентом 105 тысяч человек — это астрономическая цифра. И конечно, это требует ввода дополнительных мощностей", — сказал Собянин.

Мэр отметил, что в городе открываются новые пункты вакцинации, а уже существующие переводятся в режим работы "до последнего посетителя". Так возможность привиться от CoVID-19 появляется у всех желающих. С декабря 2020 года вакцинацию от коронавируса в Москве прошло более 3,1 миллиона человек, из них 1,8 миллиона получили оба компонента антиковидной вакцины.