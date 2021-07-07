Устроивший дебош на судне матрос объяснил нападение на капитана помутнением

32-летний Александр М. сознался в том, что устроил дебош на научно-исследовательском судне "Гидробиолог". Об этом Лайфу рассказал источник.

При этом мужчина отрицает, что употреблял алкогольные напитки или иные вещества. Своё неадекватное поведение он объяснил помутнением из-за жары. По нашим данным, Александр также отрицает и то, что угрожал ножом капитану судна. Впрочем, команда и капитан тоже этот факт не подтвердили. Ещё стало известно, что это был первый рейс 32-летнего мужчины.

Команда судна отказалась писать заявление на дебошира, мужчину отпустили под обязательство о явке. Сейчас проводится внутренняя проверка действий капитана "Гидробиолога".