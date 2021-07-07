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Устроивший дебош на судне матрос объяснил нападение на капитана помутнением

32-летний мужчина категорически отрицает, что употреблял алкогольные напитки или иные вещества. В свою очередь, члены экипажа отказались писать заявление на дебошира, в итоге его отпустили под обязательство о явке.

7 июля, 11:52
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

32-летний Александр М. сознался в том, что устроил дебош на научно-исследовательском судне "Гидробиолог". Об этом Лайфу рассказал источник.

При этом мужчина отрицает, что употреблял алкогольные напитки или иные вещества. Своё неадекватное поведение он объяснил помутнением из-за жары. По нашим данным, Александр также отрицает и то, что угрожал ножом капитану судна. Впрочем, команда и капитан тоже этот факт не подтвердили. Ещё стало известно, что это был первый рейс 32-летнего мужчины.

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Команда судна отказалась писать заявление на дебошира, мужчину отпустили под обязательство о явке. Сейчас проводится внутренняя проверка действий капитана "Гидробиолога".

Как уже сообщал Лайф, инцидент произошёл в ночь с 4 на 5 июля на научно-исследовательском судне "Гидробиолог". Ранее судимый за нарушение неприкосновенности жилища и за грабёж 32-летний матрос, находящийся в неадекватном состоянии, несколько раз ударил по лицу одного матроса и начал требовать от капитана вернуться в порт Астрахани.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Леонид Хромов
Леонид Хромов

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