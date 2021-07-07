Центр Чумакова оценил эффективность "Ковивака" против опасного штамма ковида "дельта"
Ранее разработчики сообщили о старте третьего этапа испытаний вакцины. По их словам, эта фаза подразумевает исследования на людях с хроническими заболеваниями лёгких, онкологией и аутоиммунными недугами.
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Российская антиковидная вакцина "Ковивак" эффективна против штамма коронавируса "дельта". Об этом сообщили в центре имени Чумакова, где был разработан препарат.
"Проведённые исследования показали сопоставимые результаты по иммунологической эффективности вакцины "Ковивак" против вируса "дельта" в сравнении с альфа-штаммом коронавируса", — рассказал ТАСС директор центра, член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов.
А ранее Ишмухаметов заявлял, что сейчас центр Чумакова приступает к третьему этапу испытаний "Ковивака". Как уточнил учёный, фаза подразумевает исследования на людях с такими сопутствующими патологиями, как хронические заболевания лёгких, аутоиммунные и онкология.
Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова уже заявляла о росте числа заражённых индийским штаммом ("дельта") в России. А по данным мэра Москвы Сергея Собянина, этот вариант ковида обнаружили почти у 90% москвичей, заболевших за последнее время. Главным распространителем этой мутации назвали молодёжь.
20 февраля в России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса, которую разработал центр имени Чумакова. Препарат "Ковивак" выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения. При этом основной особенностью вакцины является то, что в ней используется цельный вирус. Он инактивирован и не способен нанести вред человеческому организму.
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