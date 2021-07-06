В Исландии заявили об "ошеломляющем успехе" эксперимента с четырёхдневкой

Ознакомившись с результатами исследования, профсоюзы страны уменьшили рабочее время. Сейчас около 90% граждан трудятся по сокращённому графику.

В Исландии решили провести исследование по уменьшению рабочей недели: госслужащим и сотрудникам со сменным графиком сократили рабочие часы, а тем, кто трудится на протяжении пяти дней, добавили один выходной. В конце эксперимента исследователи отметили, что результаты "ошеломляющие".

После введения четырёхдневной рабочей недели производительность труда не снизилась, наоборот, в большинстве случаев показатели стали выше. Также сокращение рабочих часов привело к тому, что у сотрудников улучшилось самочувствие, повысился командный дух. В освободившееся время трудящиеся смогли найти баланс между работой и личной жизнью.

По мнению представителя британского исследовательского центра Autonomy Уилла Стронжа, Исландия может стать пионером в деле сокращения рабочей недели и другие государства последуют её примеру. Профсоюзы Исландии, ознакомившись с результатами эксперимента, массово уменьшили рабочее время. Сейчас около 90% граждан трудятся по сокращённому графику.