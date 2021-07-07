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Путин поручил главам регионов проводить прямые линии не реже раза в год

Отмечается, что в случае необходимости Администрация Президента РФ окажет технологическую и консультационную помощь в организации мероприятия. Рекомендацию необходимо выполнить до 31 декабря текущего года и далее — ежегодно.

7 июля, 12:32
<p>Владимир Путин. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65973/photos/66008" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Губернаторам российских регионов необходимо не реже одного раза в год проводить прямое общение с жителями. Такое поручение дал глава государства Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

"Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ регулярно, но не реже одного раза в год, проводить прямое общение с жителями регионов. Администрации Президента РФ при необходимости оказывать технологическую и консультационную помощь в организации мероприятия", указано в сообщении.

В Кремле раскрыли, как Путин оценил прямую линию

В Кремле раскрыли, как Путин оценил прямую линию

Уточняется, что рекомендацию необходимо выполнить до 31 декабря текущего года и далее — ежегодно.

Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным прошла 30 июня, она продолжалась 3 часа 42 минуты. В ходе общения с главой государства ведущие успели задать 69 вопросов от россиян из более чем одного миллиона, которые были присланы. Больше всего обращений было связано с коронавирусом. Глава государства также ответил на вопросы о школах, аварийном жилье, дорогах, экологии и т.д. Кроме того, Путин рассказал, чем займётся после отставки. По его словам, он будет "сидеть на печке" и не работать.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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