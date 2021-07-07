Путин поручил главам регионов проводить прямые линии не реже раза в год

"Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ регулярно, но не реже одного раза в год, проводить прямое общение с жителями регионов. Администрации Президента РФ при необходимости оказывать технологическую и консультационную помощь в организации мероприятия", — указано в сообщении.

Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным прошла 30 июня, она продолжалась 3 часа 42 минуты. В ходе общения с главой государства ведущие успели задать 69 вопросов от россиян из более чем одного миллиона, которые были присланы. Больше всего обращений было связано с коронавирусом. Глава государства также ответил на вопросы о школах, аварийном жилье, дорогах, экологии и т.д. Кроме того, Путин рассказал, чем займётся после отставки. По его словам, он будет "сидеть на печке" и не работать.