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В Сети появились кадры атаки на резиденцию президента Гаити

На записи несколько вооружённых людей проникают на территорию дома президента. При этом прямо на дороге возле входа лежит чьё-то тело.

7 июля, 13:15

В Сети появилось видео нападения на резиденцию президента Гаити. Видео © Twitter / romainmurphy

В Сети появилось видео, предположительно, момента вооружённого нападения на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза в Порт-о-Пренсе. Подлинность ролика пока официально не подтверждена.

На кадрах видно, что несколько человек с огнестрельным оружием проникают на территорию дома главы государства. При этом прямо на дороге возле входа лежит тело какого-то человека.

Ранее сообщалось, что супруга убитого президента Гаити скончалась в больнице от полученных ранений. Напомним, минувшей ночью неизвестные застрелили главу республики Жовенеля Моиза, устроив атаку на его резиденцию. Некоторые из преступников разговаривали на испанском языке, хотя большая часть населения Гаити говорит на французском.

Неизвестные застрелили президента Гаити, устроив атаку на его резиденцию

Неизвестные застрелили президента Гаити, устроив атаку на его резиденцию

53-летний Моиз возглавлял Гаити с 7 февраля 2017 года. Стоит отметить, что в 2018 году на него было совершено покушение во время визита в город Пон-Руж. По главе республики начали стрелять, когда тот возлагал цветы к мемориалу Жан-Жака Дессалина — основателя независимого государства Гаити. Тогда Моиз серьёзно не пострадал ввиду чётких действий собственной охраны.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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