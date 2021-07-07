В Сети появились кадры атаки на резиденцию президента Гаити

В Сети появилось видео нападения на резиденцию президента Гаити. Видео © Twitter / romainmurphy

В Сети появилось видео, предположительно, момента вооружённого нападения на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза в Порт-о-Пренсе. Подлинность ролика пока официально не подтверждена.

На кадрах видно, что несколько человек с огнестрельным оружием проникают на территорию дома главы государства. При этом прямо на дороге возле входа лежит тело какого-то человека.

Ранее сообщалось, что супруга убитого президента Гаити скончалась в больнице от полученных ранений. Напомним, минувшей ночью неизвестные застрелили главу республики Жовенеля Моиза, устроив атаку на его резиденцию. Некоторые из преступников разговаривали на испанском языке, хотя большая часть населения Гаити говорит на французском.