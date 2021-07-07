Задержанный ФСБ эстонский консул объявлен в России персоной нон грата
В сообщении МИД РФ говорится, что Март Лятте занимался сбором разведданных и эта деятельность несовместима с дипломатическим статусом.
Март Лятте. Фото © LIFE
Консул Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте, задержанный ФСБ, объявлен персоной нон грата и должен покинуть Россию в течение 48 часов. Об этом объявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"7 июля в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Посольства Эстонии в России Улла Уйбо. Российской стороной заявлен решительный протест в связи с деятельностью по сбору разведданных, несовместимой с дипломатическим статусом, консула Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте", — говорится в сообщении ведомства.
При этом в МИД назвали позицию Таллина относительно этой ситуации "крайне циничной", поскольку у Москвы есть неопровержимые доказательства противозаконной деятельности эстонского дипломата, который к тому же был задержан с поличным.
Напомним, сотрудники ФСБ задержали с поличным консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте. По данным спецслужбы, в этот момент дипломат получал от россиянина "материалы закрытого характера". В МИД Эстонии назвали этот инцидент провокацией, которая наносит ущерб Евросоюзу.
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