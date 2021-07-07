Задержанный ФСБ эстонский консул объявлен в России персоной нон грата

Консул Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте, задержанный ФСБ, объявлен персоной нон грата и должен покинуть Россию в течение 48 часов. Об этом объявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"7 июля в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Посольства Эстонии в России Улла Уйбо. Российской стороной заявлен решительный протест в связи с деятельностью по сбору разведданных, несовместимой с дипломатическим статусом, консула Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте", — говорится в сообщении ведомства.