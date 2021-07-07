Советник посольства Эстонии посетила МИД РФ после задержания консула
Давать комментарии журналистам после беседы Улла Уйбо отказалась.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
На фоне ситуации с задержанием эстонского консула в Санкт-Петербурге в МИД РФ была вызвана советник Посольства Эстонии в Москве Улла Уйбо.
К настоящему моменту она уже покинула здание ведомства на Смоленской площади в Москве. При этом дипломат отказалась давать комментарии журналистам по итогам беседы.
Напомним, сотрудники ФСБ задержали с поличным консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте. По данным спецслужбы, в этот момент дипломат получал от россиянина "материалы закрытого характера". В МИД Эстонии назвали этот инцидент провокацией, которая наносит ущерб Евросоюзу.
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