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Советник посольства Эстонии посетила МИД РФ после задержания консула

Давать комментарии журналистам после беседы Улла Уйбо отказалась.

7 июля, 12:54
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

На фоне ситуации с задержанием эстонского консула в Санкт-Петербурге в МИД РФ была вызвана советник Посольства Эстонии в Москве Улла Уйбо.

К настоящему моменту она уже покинула здание ведомства на Смоленской площади в Москве. При этом дипломат отказалась давать комментарии журналистам по итогам беседы.

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Напомним, сотрудники ФСБ задержали с поличным консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте. По данным спецслужбы, в этот момент дипломат получал от россиянина "материалы закрытого характера". В МИД Эстонии назвали этот инцидент провокацией, которая наносит ущерб Евросоюзу.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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