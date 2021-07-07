Советник посольства Эстонии посетила МИД РФ после задержания консула

На фоне ситуации с задержанием эстонского консула в Санкт-Петербурге в МИД РФ была вызвана советник Посольства Эстонии в Москве Улла Уйбо.

К настоящему моменту она уже покинула здание ведомства на Смоленской площади в Москве. При этом дипломат отказалась давать комментарии журналистам по итогам беседы.