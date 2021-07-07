Доктор Мясников объяснил, зачем прививать подростков от коронавируса

Вакцинация подростков от CоViD-19 необходима для создания коллективного иммунитета. Об этом Ura.ru заявил главный врач Московской городской клинической больницы имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников.

"Как мы знаем, подростки в смертности от коронавируса составляют менее 0,1%, и то это люди либо с какими-то генетическими особенностями, либо с тяжёлыми болезнями. Подросткам вакцина нужна больше для создания коллективного иммунитета", — объяснил Мясников.

При этом доктор отметил, что прививка нужна не лично подростку для предотвращения заболевания. Он напомнил, что в большинстве случаев молодые люди болеют бессимптомно. Вакцинация необходима для того, чтобы ребёнок не принёс заразу в семью. По словам специалиста, нет прямых доказательств того, что вакцина прерывает передачу коронавируса, если привитый заболел бессимптомно.

Специалист уточнил, что прививка от ковида в первую очередь показана тем, кто находится в группе риска. Таких людей вакцинируют для того, чтобы исключить тяжесть возможного заболевания и предотвратить смерть от опасного вируса.

"Они могут не пережить следующую волну, поэтому им нужно иметь защиту, а вот вопрос насчёт детей, подростков и их вакцинации — неоднозначный", — отметил телеведущий.