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Путин откроет движение по ЦКАД

Трасса, построенная по поручению главы государства, проходит в 50 километрах от МКАД, пересекает 13 федеральных дорог и разгружает дорожную сеть столицы и Подмосковья от транзитного транспорта.

7 июля, 12:57

Фото © Официальный сайт "Автодора"

Президент Владимир Путин 8 июля примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Подмосковье.

Как сообщила пресс-служба Кремля, глава государства "посетит Центральный пункт управления ЦКАД, откуда запустит движение по заключительному участку дороги, включающему в себя развязку на пересечении ЦКАД-4 и М5 "Урал", 25-километровый участок ЦКАД-1 от Калужского до Симферопольского шоссе и пересечение ЦКАД-5 и М10 "Россия".

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Напомним, что трасса, построенная по поручению главы государства, проходит в 50 километрах от МКАД, пересекает 13 федеральных дорог и разгружает дорожную сеть столицы и Подмосковья от транзитного транспорта. Вместе с тем Центральная кольцевая автодорога — самый масштабный на сегодняшний день проект в области дорожной инфраструктуры в Московском регионе. Новая трасса призвана стать основой опорной сети скоростных автодорог России и частью международных транспортных коридоров.

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Ранее президенту Владимиру Путину по следам прямой линии пришлось решать проблему с дорогой в Лесосибирске. В затоплениях винят дренажную систему, но Лайф нашёл признаки коррупционного фактора.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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