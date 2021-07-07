Путин откроет движение по ЦКАД

Президент Владимир Путин 8 июля примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Подмосковье.

Как сообщила пресс-служба Кремля, глава государства "посетит Центральный пункт управления ЦКАД, откуда запустит движение по заключительному участку дороги, включающему в себя развязку на пересечении ЦКАД-4 и М5 "Урал", 25-километровый участок ЦКАД-1 от Калужского до Симферопольского шоссе и пересечение ЦКАД-5 и М10 "Россия".

Напомним, что трасса, построенная по поручению главы государства, проходит в 50 километрах от МКАД, пересекает 13 федеральных дорог и разгружает дорожную сеть столицы и Подмосковья от транзитного транспорта. Вместе с тем Центральная кольцевая автодорога — самый масштабный на сегодняшний день проект в области дорожной инфраструктуры в Московском регионе. Новая трасса призвана стать основой опорной сети скоростных автодорог России и частью международных транспортных коридоров.