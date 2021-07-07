Вирусолог рассказал, какой эффект на репутацию "Спутника V" окажет статья в Nature

Статья в научном журнале Nature о российской антиковидной вакцине "Спутник V" положительно скажется на репутации препарата как за рубежом, так и внутри нашей страны. Такого мнения придерживается директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов.

"Главное, на что повлияет публикация в Nature, — это поможет большему количеству граждан РФ принять решение о вакцинации "Спутником V", который является наиболее доступным. Я думаю, что больше всего это повлияет на аудиторию внутри самой страны, потому что мы же таким источникам почему-то больше доверяем, чем внутренним", — рассказал в беседе с Лайфом специалист.

Материал о российском препарате никак не ускорит процессы его регистрации за рубежом, отметил Колбасов. Однако, по его словам, "хуже от этой публикации точно не будет".

Ранее сообщалось, что журнал Nature заявил об эффективности и безопасности "Спутника V". Ни одно из 67 государств, где применяется российский препарат, не сообщало о побочных эффектах, отметила автор статьи, в то время как медики неоднократно фиксировали случаи тромбоза после применения вакцин компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson.