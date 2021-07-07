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Жительница Японии попыталась потушить олимпийский огонь из водяного пистолета

Полицейские мгновенно отреагировали на инцидент и тут же задержали женщину, которая выражала протест против Игр.

7 июля, 13:07

Жительница Японии решила затушить олимпийский огонь во время эстафеты. Для этого она использовала водяной пистолет.

Как видно на опубликованных в Сети кадрах, 53-летняя местная жительница сделала несколько "выстрелов" из своего орудия в момент, когда факелоносец пробегал мимо неё. Однако на инцидент тут же отреагировали полицейские, которые задержали женщину. Своим поступком она хотела выразить протест против проведения Игр в Токио из-за ситуации с коронавирусом.

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Добавим, что Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Однако целый ряд жителей Японии выступают против их проведения на фоне ситуации с CoViD-19.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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