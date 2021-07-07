Жительница Японии попыталась потушить олимпийский огонь из водяного пистолета
Полицейские мгновенно отреагировали на инцидент и тут же задержали женщину, которая выражала протест против Игр.
液体発射何かなって見たら、水鉄砲でオリンピック反対する女性でした。 pic.twitter.com/NQx9o4Ls9O— ❥❥ 𝙋𝙖𝙧𝙞𝙚𝙧𝙪 ໒꒱ (@parieruchan) July 4, 2021
Жительница Японии решила затушить олимпийский огонь во время эстафеты. Для этого она использовала водяной пистолет.
Как видно на опубликованных в Сети кадрах, 53-летняя местная жительница сделала несколько "выстрелов" из своего орудия в момент, когда факелоносец пробегал мимо неё. Однако на инцидент тут же отреагировали полицейские, которые задержали женщину. Своим поступком она хотела выразить протест против проведения Игр в Токио из-за ситуации с коронавирусом.
Добавим, что Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Однако целый ряд жителей Японии выступают против их проведения на фоне ситуации с CoViD-19.
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