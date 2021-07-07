Жительница Японии попыталась потушить олимпийский огонь из водяного пистолета

Как видно на опубликованных в Сети кадрах, 53-летняя местная жительница сделала несколько "выстрелов" из своего орудия в момент, когда факелоносец пробегал мимо неё. Однако на инцидент тут же отреагировали полицейские, которые задержали женщину. Своим поступком она хотела выразить протест против проведения Игр в Токио из-за ситуации с коронавирусом.