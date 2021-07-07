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В Уфе пенсионер протащил собаку по асфальту, привязав к машине

Животное буквально спас неравнодушный житель, подрезав деда на дороге. Пожилой мужчина объяснил поступок нехваткой места для пса в салоне авто.

7 июля, 14:21

В Уфе пенсионер волок по дороге собаку, привязав к машине. Видео © LIFE

В Уфе пенсионер привязал собаку цепью к своей "Ниве" и так некоторое время тащил её по дороге. Благо на помощь несчастному животному поспешил неравнодушный автомобилист, на глазах у которого развернулось это ужасное зрелище.

"Она и падала, и поднималась сколько раз, пытаясь тормозить как-то. Видно, что собака истощённая. Я, соответственно, развернулся просто и поехал за ним. Обгоняю, останавливаю. <...> Дед выходит из машины и начинает мне говорить, а что такого, мол, "у меня постоянно так собака бегает", — рассказал Лайфу спаситель пёсика Ильдар Сахабутдинов.

Пенсионер заявил молодому человеку, что собака просто не влезла в салон машины и поэтому ей пришлось волоком добираться до дома. В ответ на это Ильдар предложил забрать пса себе, однако дед тут же нашёл свободное место для животного, убрав пару вещей из багажника.

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В МВД по Уфе Лайфу сообщили, что по факту случившегося уже организована проверка, материалы, заинтересовавшие правоохранителей, находятся в отделе.

Ранее в Саранске зоозащитники забрали больного пса у хозяина-живодёра. Подъездная камера записала, как садист избивает девятилетнего питомца Нельсона за то, что тот страдает недержанием. На кадрах видно, как вместо того, чтобы отвести собаку к ветеринару, мужчина, держа пса за пасть, наносит ему по корпусу мощные удары кулаками, после чего выгоняет на улицу.

"Ты убил мою собаку!" В Сочи водитель "тойоты" задавил домашнего пса на глазах у обезумевшей от горя хозяйки

"Ты убил мою собаку!" В Сочи водитель "тойоты" задавил домашнего пса на глазах у обезумевшей от горя хозяйки

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Татьяна Терехова
Татьяна Терехова

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