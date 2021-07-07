В Уфе пенсионер протащил собаку по асфальту, привязав к машине

В Уфе пенсионер волок по дороге собаку, привязав к машине. Видео © LIFE

В Уфе пенсионер привязал собаку цепью к своей "Ниве" и так некоторое время тащил её по дороге. Благо на помощь несчастному животному поспешил неравнодушный автомобилист, на глазах у которого развернулось это ужасное зрелище.

"Она и падала, и поднималась сколько раз, пытаясь тормозить как-то. Видно, что собака истощённая. Я, соответственно, развернулся просто и поехал за ним. Обгоняю, останавливаю. <...> Дед выходит из машины и начинает мне говорить, а что такого, мол, "у меня постоянно так собака бегает", — рассказал Лайфу спаситель пёсика Ильдар Сахабутдинов.

Пенсионер заявил молодому человеку, что собака просто не влезла в салон машины и поэтому ей пришлось волоком добираться до дома. В ответ на это Ильдар предложил забрать пса себе, однако дед тут же нашёл свободное место для животного, убрав пару вещей из багажника.

В МВД по Уфе Лайфу сообщили, что по факту случившегося уже организована проверка, материалы, заинтересовавшие правоохранителей, находятся в отделе.