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Выплата 10 тысяч рублей семьям с детьми-школьниками начнётся 16 августа

Средства будут поступать на каждого ребёнка в период с августа по декабрь 2021 года. За назначением выплаты можно обратиться в ПФР до 1 ноября.

7 июля, 14:13
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Выплата единовременных пособий в размере 10 тысяч рублей на детей школьного возраста начнётся в России с 16 августа. Об этом на совещании президента Владимира Путина с членами правительства заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"С 15 июля начнётся приём заявлений на единовременную выплату... Выплату средств, как вы и поручали, мы планируем в середине августа, то есть за две недели до начала учебного года, с 16 августа", — сказал Котяков главе государства.

Путин разъяснил порядок выплат семьям с шестилетними детьми, которые не пойдут в школу в этом году

Путин разъяснил порядок выплат семьям с шестилетними детьми, которые не пойдут в школу в этом году

Напомним, средства будут выплачиваться на каждого ребёнка в период с августа по декабрь 2021 года. Получить их сможет один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от шести до 18 лет. Также получить пособие смогут инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет или их родители. За назначением выплаты можно обратиться в ПФР до 1 ноября.

При этом по поручению президента средства начислят и тем семьям, дети в которых достигли шестилетнего возраста, но в этом году по каким-то причинам не пойдут в школу.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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