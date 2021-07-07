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Врачи попробуют вывести Петра Мамонова из комы

Состояние артиста всё ещё крайне тяжёлое, он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

7 июля, 14:02
<p>Фото © ТАСС / Линн Ян</p>

Фото © ТАСС / Линн Ян

Врачи сегодня, 7 июля, попробуют вывести актёра и рок-музыканта Петра Мамонова из состояния комы. Об этом Лайфу рассказала его супруга Ольга Мамонова. Напомним, основатель группы "Звуки Му" попал в реанимацию из-за коронавирусной инфекции. Состояние артиста врачи оценивают как крайне тяжёлое.

"Лёгкие пока на искусственной вентиляции. Врачи сегодня хотят попробовать сделать третий вдох самостоятельно и снизить немножко кому, совсем чуть-чуть. Я хочу выразить свою благодарность врачам Коммунарки в частности, ну и вообще врачам, которые приняли на себя борьбу с этим невидимым врагом. Это же мирные люди, самая миролюбивая профессия", — заявила нам Ольга Мамонова.

Собеседница призналась, что теперь намерена привиться от коронавируса.

"Я думаю, что на 15-й день после карантина побегу прививаться. Я теперь врачам доверяю и буду по струнке перед ними ходить. Буду делать всё, что они скажут. Вот сейчас кончится мой карантин, и прям побегу прививаться", — пояснила Ольга.

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Напомним, 1 июля стало известно, что Петра Мамонова доставили в столичную больницу в Коммунарке. Он находился в реанимации. Два года назад 70-летний музыкант пережил инфаркт и последующую операцию на сердце.

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Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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