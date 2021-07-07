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Голикова доложила Путину, как сказался ЧЕ-2020 на заболеваемости ковидом в Петербурге

Граждане под влиянием эмоций не всегда соблюдали антикоронавирусные меры. Ситуация находится под контролем, отметила вице-премьер.

7 июля, 13:43

Фото © ТАСС / Ковалев Пётр

В Петербурге после проведения матчей ЧЕ-2020 по футболу растёт число пациентов с коронавирусом. Об этом на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Отметим, что в мае глава государства поручал усилить меры безопасности во время проведения матчей европейского футбольного первенства в Северной столице.

"Несмотря на то что и организаторы чемпионата Европы по футболу, и власти города старались соблюдать ограничительные меры, тем не менее под влиянием эмоций, конечно, граждане не могут до конца строго этому следовать, и на сегодняшний день есть рост заболеваемости в городе, но мы контролируем эту ситуацию и совместно с руководством города стараемся предпринять весь спектр необходимых мер для того, чтобы предотвратить этот рост", — пояснила Голикова.

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Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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