Голикова призвала продолжать ограничительные меры в Москве для борьбы с коронавирусом

Снижение заболеваемости коронавирусом в Москве стало возможным благодаря реализуемым ограничительным мерам и достаточно высоким темпам вакцинации. Об этом заявила в среду вице-премьер Татьяна Голикова.

"В 82 регионах страны заболеваемость растёт, но некоторые снижения мы видим только в Москве. Здесь я должна отметить, что это стало возможным благодаря реализуемым ограничительным мерам и достаточно высоким, практически в разы, темпам вакцинации населения. Мы считаем, что эти меры нужно обязательно продолжать", — указала она.

Голикова добавила, что случаи заражения коронавирусом по-прежнему чаще всего встречаются среди россиян в возрасте от 18 до 49 лет, а превышение среднего показателя заболеваемости зарегистрировано в 24 регионах страны.

Как ранее сообщал Лайф, за сутки в России выявили 23 962 новых случая коронавируса, умерло 725 пациентов, а полностью выздоровело 20 067. Больше всего заболевших в Москве (+5621 случай за сутки), Подмосковье (+2531), Петербурге (+1906), Нижегородской (+477) и Воронежской (+388) областях.