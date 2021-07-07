Украинский генерал обозначил сроки "нападения" России

Россия занимается обострением конфликта вокруг Украины и в скором времени может напасть на неё. Такой точки зрения придерживается экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, пишет "Телеграф".

Генерал уверен, что Москва совершает собственные манёвры, устраивая "провокации", пока на Украине проходят учения Sea Breeze с участием НАТО. При этом на севере Незалежной стало опаснее из-за решения президента Белоруссии Александра Лукашенко перекрыть границу, отмечает Романенко.

"Осуществляется постоянное военно-политическое давление с востока. И продолжается процесс паспортизации. Тем самым готовится вариант, когда при необходимости Россия сможет "защищать своих граждан" на этой территории", — пояснил собеседник издания.

При этом Романенко отметил, что к эскалации конфликта вплоть до локальной войны может привести саммит российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского либо же его отсутствие. Как пояснил генерал, Москва способна вести боевые действия по разным направлениям, а напасть на Украину может в конце лета или в начале осени. Свои догадки он объяснил предстоящими совместными учениями с Белоруссией, "под видом которых Россия может нарастить силы дополнительно".