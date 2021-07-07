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Украинский генерал обозначил сроки "нападения" России

Романенко также обвинил Москву в "нежелании" приостановить стрельбу в Донбассе.

7 июля, 13:28
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Россия занимается обострением конфликта вокруг Украины и в скором времени может напасть на неё. Такой точки зрения придерживается экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, пишет "Телеграф".

Генерал уверен, что Москва совершает собственные манёвры, устраивая "провокации", пока на Украине проходят учения Sea Breeze с участием НАТО. При этом на севере Незалежной стало опаснее из-за решения президента Белоруссии Александра Лукашенко перекрыть границу, отмечает Романенко.

"Осуществляется постоянное военно-политическое давление с востока. И продолжается процесс паспортизации. Тем самым готовится вариант, когда при необходимости Россия сможет "защищать своих граждан" на этой территории", — пояснил собеседник издания.

При этом Романенко отметил, что к эскалации конфликта вплоть до локальной войны может привести саммит российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского либо же его отсутствие. Как пояснил генерал, Москва способна вести боевые действия по разным направлениям, а напасть на Украину может в конце лета или в начале осени. Свои догадки он объяснил предстоящими совместными учениями с Белоруссией, "под видом которых Россия может нарастить силы дополнительно".

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А в июне к вооружённому нападению РФ призвал готовиться главком шведской армии Микаэль Бюден. Он подчеркнул, что в первую очередь стране необходимо опасаться "гибридных и нелинейных" атак со стороны России. В связи с этим Бюден призвал как военные, так и гражданские организации начать совместную подготовку к решительному ответу.

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Украинский генерал не исключил проход кораблей Украины и НАТО в районе Крыма

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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