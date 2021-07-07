Петербургский суд запретил мультсериал Happy Tree Friends за безнравственность

Октябрьский суд Санкт-Петербурга признал запрещённым мультипликационный сериал Happy Tree Friends на сайте Lordfilm. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Северной столицы. В чёрном списке также оказались мультфильмы "Ад Данте: анимированный эпос", "Легенды смертельной битвы: месть скорпиона", "Космос: территория смерти" и другие.

В экспертном заключении говорится, что указанные произведения включают в себя сцены жестокости, кровопролития, насильственной гибели людей, расчленения и каннибализма. Особенно грозно звучит вердикт специалистов в отношении особенно популярного у россиян Happy Tree Friends.

"Просмотр мультсериала безусловно наносит вред духовно-нравственному восстанию и развитию малолетних детей, противоречит гуманистическому характеру воспитания, присущему России", — указано в документах, представленных в суде.

"Счастливые лесные друзья" (Happy Tree Friends) — флеш-сериал в жанре чёрного юмора о приключениях животных, созданный в США в 1999 году. Эпизоды сериала строятся по следующей сюжетной модели: беззаботное времяпрепровождение непременно оборачивается трагедией с летальным исходом. Смерть персонажа может наступить по самым неправдоподобным причинам и непременно сопровождается членовредительством.