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Голикова назвала число привитых от ковида россиян

По данным вице-премьера, за последнюю неделю темпы вакцинации возросли уже более чем в 1,8 раза.

7 июля, 13:28

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Почти 27 миллионов россиян получили хотя бы один компонент вакцины от коронавируса, 18,5 миллиона из них получили обе прививки. Такие цифры привела вице-премьер Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

"Хочу отметить, что за последнюю неделю темпы вакцинации в среднем по Российской Федерации возросли уже более чем в 1,8 раза", — отметила она.

При этом, по её словам, есть и проблемные регионы. Так, хуже всего обстоят дела с прививками в Дагестане.

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А ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Минздраву России обновить модель вакцинации в стране. Так, теперь ведомствам поставлена задача довести уровень коллективного иммунитета от коронавируса до 80–90%.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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