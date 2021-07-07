Голикова назвала число привитых от ковида россиян

Почти 27 миллионов россиян получили хотя бы один компонент вакцины от коронавируса, 18,5 миллиона из них получили обе прививки. Такие цифры привела вице-премьер Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

"Хочу отметить, что за последнюю неделю темпы вакцинации в среднем по Российской Федерации возросли уже более чем в 1,8 раза", — отметила она.

При этом, по её словам, есть и проблемные регионы. Так, хуже всего обстоят дела с прививками в Дагестане.