"National Geographic Россия" запустил онлайн-голосование #ЯБерегуПланету

Экологическое онлайн-голосование #ЯБерегуПланету проводится журналом "National Geographic Россия" второй год подряд. Цель проекта — рассказать о настоящих экогероях России и предложить инструменты, которые облегчат путь к осознанной жизни.

Голосование проходит на сайте Nat-geo.ru и разбито на 13 номинаций и две специальные номинации от партнёров проекта. Пользователи могут как отдать свой голос за предложенных номинантов, так и подать собственную заявку. Голосование продлится до 31 августа 2021 года. В этом году лучших выберут в следующих номинациях: