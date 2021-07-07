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"National Geographic Россия" запустил онлайн-голосование #ЯБерегуПланету

Цель проекта — рассказать о настоящих экогероях России и предложить инструменты, которые облегчат путь к осознанной жизни.

7 июля, 13:48

Фото © National Geographic Россия

Экологическое онлайн-голосование #ЯБерегуПланету проводится журналом "National Geographic Россия" второй год подряд. Цель проекта — рассказать о настоящих экогероях России и предложить инструменты, которые облегчат путь к осознанной жизни.

Голосование проходит на сайте Nat-geo.ru и разбито на 13 номинаций и две специальные номинации от партнёров проекта. Пользователи могут как отдать свой голос за предложенных номинантов, так и подать собственную заявку. Голосование продлится до 31 августа 2021 года. В этом году лучших выберут в следующих номинациях:

  • Экоблогер и экоблогер lite — блогеры, популяризирующие экологичный образ жизни в соцсетях
  • Своими руками — люди, которые своими руками создают экологичные альтернативы одноразовым вещам
  • Реальное действие — люди, которые самостоятельно организовали общественно полезное дело в поддержку экологии
  • Экодвижение — движение, предлагающее полезную экологическую инициативу
  • Экоподсказка — специализированные экосправочные, содержащие информацию о том, куда сдавать вторсырьё, где ближайший вегетарианский магазин, куда отдать одежду и др.
  • Объединение — сообщества, рассказывающие о новых экотрендах и формирующие экопривычки
  • Индустрия — российское производство продукции из переработанных материалов
  • Подиум — российская одежда из этичных и экологичных материалов и тканей
  • Экобыт — магазины, которые производят экоаксессуары
  • Юный эколог — экодеятели до 16 лет
  • Cпециальная номинация – 2021 — Сила стихии. В номинации могут участвовать люди, которые нашли способ получать тепловую или электроэнергию для своего дома или хозяйства от альтернативных чистых источников (возможно, возобновляемых: солнце, вода, ветер либо биоотходы, продукты переработки). Партнёром номинации выступила золотодобывающая компания "Полиметалл".
  • Вторая специальная номинация от бренда Clarins — Зелёная планета. В номинации представлены частные инициативы людей, которые способствуют сохранению биоразнообразия в нашей стране: занимаются озеленением, восстанавливают популяции редких растений и насекомых, сохраняют питомники и так далее. Победителя номинации ждёт денежный приз от Clarins!
Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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