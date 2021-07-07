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Сыну Кости Цзю вручили радужный пояс после победы над австралийцем Спарком

Напомним, что австралиец российского происхождения нокаутировал соперника в третьем раунде, а незадолго до этого отправил его в нокдаун.

7 июля, 13:35
<p>Фото © Getty Images / Mark Evans</p>

Фото © Getty Images / Mark Evans

Боксёру Тиму Цзю, который является сыном легендарного Кости Цзю, после победы над Стивом Спарком вручили радужный пояс.

Перед боем на кону стояли титулы WBO Global и IBF Australian. При этом среди наград, которые полагались Цзю за победу в поединке, оказался и пояс с радужной расцветкой.

Непобедимый: Сын Кости Цзю одержал победу в бою с австралийцем Спарком

Непобедимый: Сын Кости Цзю одержал победу в бою с австралийцем Спарком

Напомним, что Тим Цзю одержал 19-ю победу на профессиональном ринге, нокаутировав австралийца Стива Спарка.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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