Путин: Помощь родным жертв крушения Ан-26 на Камчатке должна быть оказана в ближайшее время

Владимир Путин рассказал о помощи родным жертв крушения Ан-26 на Камчатке. Видео © LIFE

Помощь семьям погибших в авиакатастрофе самолёта Ан-26 на Камчатке должна быть оказана в самое ближайшее время. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Начать придётся с трагедии, которая произошла на Камчатке. Надеюсь, что все вопросы социального характера и помощь семьям погибших будет оказана в самое ближайшее время", — сказал глава государства в начале совещания с членами правительства.

В свою очередь министр транспорта Виталий Савельев отметил, что на данный момент спасателям удалось обнаружить фрагменты тел 11 погибших. При этом, по его словам, проведение поисковой операции затрудняют сложные погодные условия. Сейчас среди версий авиакатастрофы специалисты рассматривают три основные — неблагоприятные погодные условия, отказ техники, а также ошибка экипажа.