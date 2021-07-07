Путин: Помощь родным жертв крушения Ан-26 на Камчатке должна быть оказана в ближайшее время
Сейчас среди версий авиакатастрофы специалисты рассматривают три основные — неблагоприятные погодные условия, отказ техники, а также ошибка экипажа.
Владимир Путин рассказал о помощи родным жертв крушения Ан-26 на Камчатке. Видео © LIFE
Помощь семьям погибших в авиакатастрофе самолёта Ан-26 на Камчатке должна быть оказана в самое ближайшее время. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Начать придётся с трагедии, которая произошла на Камчатке. Надеюсь, что все вопросы социального характера и помощь семьям погибших будет оказана в самое ближайшее время", — сказал глава государства в начале совещания с членами правительства.
В свою очередь министр транспорта Виталий Савельев отметил, что на данный момент спасателям удалось обнаружить фрагменты тел 11 погибших. При этом, по его словам, проведение поисковой операции затрудняют сложные погодные условия. Сейчас среди версий авиакатастрофы специалисты рассматривают три основные — неблагоприятные погодные условия, отказ техники, а также ошибка экипажа.
Савельев также сообщил, что семьи погибших получат по страховке чуть более двух миллионов рублей, а от авиакомпании — по одному миллиону. Кроме того, по словам министра, по 500 тысяч рублей будет выделено из бюджета Камчатского края. В итоге родственникам будет выплачено по 3,525 миллиона рублей.
Напомним, самолёт Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь 6 июля. Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего несколько километров. Обломки Ан-26 были обнаружены на скале и на берегу моря. В регионе объявлен траур.
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